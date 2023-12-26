Хлопець, який на Волині впав із 5 поверху, перебуває у реанімації

випав із вікна п’ятиповерхівки у Володимирі на Волині, наразі перебуває у реанімації у важкому стані. За його життя борються лікарі.



Про це пише Інформагентство



Як повідомив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, бригада медиків виїжджала на виклик з приводу нещасного випадку. Виклик надійшов о 16:07 вчора, 31 грудня. 24-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували.



Як повідомили в ГУНП у Волинській області, розглядають питання про внесення відомостей за ст.128 Кримінального кодексу України.



За попередньою інформацією, постраждалий чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.



Нагадаємо, він встиг назвати своє ім’я і втратив свідомість. Звати юнака Станіслав Климюк.



У постраждалого – закрита черепно-мозкова травма, перелом лівого стегна та попереково-грудного відділу хребта, забійна рана лоба.



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