Від початку повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 1700 ворожих ракет





Про це повыдомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, пише



За інформацією командувача, серед них:



Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;

"Калібр" - випущено – 834, знищено – 397;

"Іскандер-К" - випущено 154, знищено – 62;

Ударні БпЛА "Shahed-136/131" - випущено – 3940, знищено – 3095



"Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) – наразі становить близько 85!", - наголосив Олещук.



Командувач Повітряних сил зазначив, що на початку 2023 року ЗСУ отримали перші "Patriot" і можливість знищувати балітичні ракети.



"На даний час ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника. Чекаємо додаткові системи, що зможуть перехоплювати балістичні ракети. Було проведено декілька блискучих операцій із знищення російських літаків, що тероризували українців керованими авіабомбами та іншими засобами ураження. Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника", - повідомив Олещук.



За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів: 7 600 – на вогневе ураження, 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів.Про це повыдомив командувач Повітряних сил ЗСУ, пише Хвиля. За інформацією командувача, серед них:Х-101/555/55 - випущено – 1360, знищено – 1045;"Калібр" - випущено – 834, знищено – 397;"Іскандер-К" - випущено 154, знищено – 62;Ударні БпЛА "Shahed-136/131" - випущено – 3940, знищено – 3095"Відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) – наразі становить близько 85!", - наголосив Олещук.Командувач Повітряних сил зазначив, що на початку 2023 року ЗСУ отримали перші "Patriot" і можливість знищувати балітичні ракети."На даний час ми уже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника. Чекаємо додаткові системи, що зможуть перехоплювати балістичні ракети. Було проведено декілька блискучих операцій із знищення російських літаків, що тероризували українців керованими авіабомбами та іншими засобами ураження. Загалом з початку вторгнення знищено 329 літаків та 324 гелікоптери противника", - повідомив Олещук.За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів: 7 600 – на вогневе ураження, 8 600 – на винищувальне авіаційне прикриття.

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