Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою

Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 1 січня, відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Заремби.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Олександр Заремба (10 грудня 1999 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою

Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та лучани.
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою

Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою

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Теги: загиблі, війна
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