Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою
Сьогодні, 15:19
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 1 січня, відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Олександра Заремби.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Олександр Заремба (10 грудня 1999 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та лучани.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Олександр Заремба (10 грудня 1999 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.
Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та лучани.
Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
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