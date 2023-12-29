Лучани попрощалися із Героєм Олександром Зарембою

У Свято-Троїцькому кафедральному соборі сьогодні, 1 січня, відбувсявійськовослужбовця Збройних сил УкраїниПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Олександр Заремба (10 грудня 1999 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли побратими, родина та лучани.Поховали Героя на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.