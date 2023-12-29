Волиняни проведуть в останню путь гранатометника Миколу Міська

Волиняни проведуть в останню путь гранатометника Миколу Міська
Рожищенська громада завтра, 2 січня, прощатиметься з загиблим земляком, гранатометником 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Миколою Міськом.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Траурний кортеж з тілом Героя рухатиметься через Рожище, Топільне до рідної домівки в селі Оленівка (вул. Миру, 59), де й відбудеться в 11.30 год. відспівування загиблого захисника України.

«Просимо жителів громади гідно провести Героя в останню земну дорогу, створити живий коридор за маршрутом слідування траурного кортежу», - повідомили у міськраді.

Поховають Героя на сільському кладовищі.

«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали краян у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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