Волиняни проведуть в останню путь гранатометника Миколу Міська

Рожищенська громада завтра, 2 січня, прощатиметься з, гранатометником 14-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії УкраїниПро це повідомляє Рожищенська міськрада.Траурний кортеж з тілом Героя рухатиметься через Рожище, Топільне до рідної домівки в селі Оленівка (вул. Миру, 59), де й відбудеться в 11.30 год. відспівування загиблого захисника України.«Просимо жителів громади гідно провести Героя в останню земну дорогу, створити живий коридор за маршрутом слідування траурного кортежу», - повідомили у міськраді.Поховають Героя на сільському кладовищі.«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали краян у міськраді.