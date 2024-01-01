На Волині завтра прощатимуться з Героєм Сергієм Гальомом
Сьогодні, 18:23
У селі Раків Ліс на Волині завтра, 20 лютого, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовця Сергія Гальома.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Одвічним болем у серцях всіх жителів Камінь-Каширської громади залишиться ще один скорботний день. З глибоким жалем, на колінах, зі сльозами в очах, прапорами у руках зустріли свого Героя Гальома Сергія Яковича на рідній землі.
«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Нехай душа нашого Захисника знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - зазначили у міськраді.
Чин похорону за померлим бійцем відбудеться завтра, 20 лютого 2024 року, в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці села Раків Ліс. Годину відспівування повідомлять додатково. Поховають солдата на місцевому кладовищі.
«Просимо всіх небайдужих прийти і віддати шану Захиснику. Герої назавжди у серцях і пам'яті!» - зазначили у міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Одвічним болем у серцях всіх жителів Камінь-Каширської громади залишиться ще один скорботний день. З глибоким жалем, на колінах, зі сльозами в очах, прапорами у руках зустріли свого Героя Гальома Сергія Яковича на рідній землі.
«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Нехай душа нашого Захисника знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - зазначили у міськраді.
Чин похорону за померлим бійцем відбудеться завтра, 20 лютого 2024 року, в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці села Раків Ліс. Годину відспівування повідомлять додатково. Поховають солдата на місцевому кладовищі.
«Просимо всіх небайдужих прийти і віддати шану Захиснику. Герої назавжди у серцях і пам'яті!» - зазначили у міськраді.
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