На Волині завтра прощатимуться з Героєм Сергієм Гальомом

У селі Раків Ліс на Волині завтра, 20 лютого, в останню путь проведуть полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.Одвічним болем у серцях всіх жителів Камінь-Каширської громади залишиться ще один скорботний день. З глибоким жалем, на колінах, зі сльозами в очах, прапорами у рукахГальома Сергія Яковича на рідній землі.«Тяжко повірити в ще одну втрату, а ще тяжче прийняти її. Нехай душа нашого Захисника знайде вічний спокій у Царстві Небесному», - зазначили у міськраді.Чин похорону за померлим бійцем відбудеться завтра, 20 лютого 2024 року, в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці села Раків Ліс. Годину відспівування повідомлять додатково. Поховають солдата на місцевому кладовищі.«Просимо всіх небайдужих прийти і віддати шану Захиснику. Герої назавжди у серцях і пам'яті!» - зазначили у міськраді.