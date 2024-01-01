Голову сільради на Волині судитимуть за ігнорування вимог уповноваженого з прав людини

Стосовно голови Сошичненської сільської ради Волинської області склали протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання законних вимог представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.Про це повідомляє пресслужба Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.склала шість протоколів про адміністративне правопорушення стосовно голови Сошичненської сільської ради Камінь-Каширського району.До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулося одразу кілька громадян щодо порушення головою Сошичненської сільської територіальної громади вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».Запити стосувалися виключно публічної інформації. Заявники зверталися здебільшого про видатки та цільове використання коштів з бюджету Сошичненської сільської ради, надання матеріальної допомоги заступникам голови сільської ради та з іншою інформацією, що належить до публічної. Деякі запити були задоволені частково або взагалі відмовлено у задоволенні таких запитів без належної законної аргументації.Під час провадження до голови Сошичненської сільської ради неодноразово звертався представник Уповноваженого у Волинській області з листами роз’ясненнями щодо доступу громадян до публічної інформації, проте його вимоги були проігноровані, жодної відповіді на вище вказані листи головою не надані.З огляду на викладене стосовно глави Сошичненської сільської ради були складені шість протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 188-40 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: невиконання законних вимог Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зазначені протоколи направили до Камінь-Каширського районного суду Волинської області.