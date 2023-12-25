Нацгвардія на Волині тренується знищувати диверсантів
Сьогодні, 17:18
Підрозділи Нацгвардії на Волині вдосконалюють навички протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога.
Про це у фейсбуці інформує військова частина 1141 НГУ.
Волинські нацгвардійці вдосконалюють навички спрямовані на протидію диверсійно-розвідувальним групам ворога. Національна гвардія разом з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони України постійно залучається до контрдиверсійних заходів, а отже професійність і навченість гвардійців – це запорука того, що ДРГ противника будуть знешкоджені.
Якісна протидія диверсійно-розвідувальним групам ворога вимагає комплексного підходу та ретельної підготовки особового складу. З цією метою гвардійці беруть участь у регулярних тренуваннях і злагодженнях в умовах наближених до бойових.
Під час одного з таких тренувань підрозділи Національної гвардії здійснили марш до визначеного місця, зайняли район оборони і приготувалися до ведення вогню по наземним і повітряним цілям.
Завдання гвардійці виконували розділившись на групи як у міській зоні, так і в лісосмузі в умовах наближених до бойових дій з використанням БПЛА та піротехніки. Також бійці відпрацювали злагоджені дії під час надання домедичної допомоги пораненим та термінову евакуацію з поля бою.
Детальніше про те, як гвардійці навчаються протидіяли ворожим диверсантам, – у сюжеті:
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Про це у фейсбуці інформує військова частина 1141 НГУ.
Волинські нацгвардійці вдосконалюють навички спрямовані на протидію диверсійно-розвідувальним групам ворога. Національна гвардія разом з іншими підрозділами Сил безпеки і оборони України постійно залучається до контрдиверсійних заходів, а отже професійність і навченість гвардійців – це запорука того, що ДРГ противника будуть знешкоджені.
Якісна протидія диверсійно-розвідувальним групам ворога вимагає комплексного підходу та ретельної підготовки особового складу. З цією метою гвардійці беруть участь у регулярних тренуваннях і злагодженнях в умовах наближених до бойових.
Під час одного з таких тренувань підрозділи Національної гвардії здійснили марш до визначеного місця, зайняли район оборони і приготувалися до ведення вогню по наземним і повітряним цілям.
Завдання гвардійці виконували розділившись на групи як у міській зоні, так і в лісосмузі в умовах наближених до бойових дій з використанням БПЛА та піротехніки. Також бійці відпрацювали злагоджені дії під час надання домедичної допомоги пораненим та термінову евакуацію з поля бою.
Детальніше про те, як гвардійці навчаються протидіяли ворожим диверсантам, – у сюжеті:
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