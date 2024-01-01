Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині

Володимирська міськрада передалавійськовослужбовцям Нацгвардії з Луцька.Про це у фейсбуці повідомив міський голова Володимира«Розпочинаємо новий рік з передачі необхідного обладнання для волинської Національної гвардії - військовій частині 1141 Національної гвардії України з Луцька», - зазначив градоначальник.З його слів, захисники отримали антидронову рушницю, квадрокоптери MAVIK 3T з тепловізійними системами та комплект акумуляторів до них, щоб мали змогу ще активніше боротись з російськими окупантами. На це обладнання у 2023 році, згідно з запитом частини, з міського бюджету було виділено 1,35 мільйона гривень.