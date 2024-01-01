Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині

Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині
Володимирська міськрада передала чималу партію допомоги військовослужбовцям Нацгвардії з Луцька.

Про це у фейсбуці повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

«Розпочинаємо новий рік з передачі необхідного обладнання для волинської Національної гвардії - військовій частині 1141 Національної гвардії України з Луцька», - зазначив градоначальник.
Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині

З його слів, захисники отримали антидронову рушницю, квадрокоптери MAVIK 3T з тепловізійними системами та комплект акумуляторів до них, щоб мали змогу ще активніше боротись з російськими окупантами. На це обладнання у 2023 році, згідно з запитом частини, з міського бюджету було виділено 1,35 мільйона гривень.
Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині
Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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