Нацгвардія отримала дрони від міськради з Волині
Сьогодні, 18:30
Володимирська міськрада передала чималу партію допомоги військовослужбовцям Нацгвардії з Луцька.
Про це у фейсбуці повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
«Розпочинаємо новий рік з передачі необхідного обладнання для волинської Національної гвардії - військовій частині 1141 Національної гвардії України з Луцька», - зазначив градоначальник.
З його слів, захисники отримали антидронову рушницю, квадрокоптери MAVIK 3T з тепловізійними системами та комплект акумуляторів до них, щоб мали змогу ще активніше боротись з російськими окупантами. На це обладнання у 2023 році, згідно з запитом частини, з міського бюджету було виділено 1,35 мільйона гривень.
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Про це у фейсбуці повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
«Розпочинаємо новий рік з передачі необхідного обладнання для волинської Національної гвардії - військовій частині 1141 Національної гвардії України з Луцька», - зазначив градоначальник.
З його слів, захисники отримали антидронову рушницю, квадрокоптери MAVIK 3T з тепловізійними системами та комплект акумуляторів до них, щоб мали змогу ще активніше боротись з російськими окупантами. На це обладнання у 2023 році, згідно з запитом частини, з міського бюджету було виділено 1,35 мільйона гривень.
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