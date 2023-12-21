У волинянина виявили небезпечну хворобу

У мешканця села Тихотин Рожищенської громади на Волині медики діагностувалиПро це повідомили у Рожищенській міськраді.Що це за небезпечна хвороба та як від неї вберегтися, розповідає лікар –епідеміолог Луцького районного відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ»: «Лістеріоз – це інфекційне захворювання, спричинене мікроорганізмами Listeria monocytogenes. Ці бактерії широко розповсюджені у природі, їх знаходять у ґрунті, піску, воді. Джерелом (резервуаром) лістерій можуть бути дикі гризуни, сільськогосподарські тварини (особливо вівці і свині), домашні та дикі тварини (бродячі коти, собаки), а також дикі птахи, в тому числі голуби».Продукти харчування – молоко, м’ясо, риба, овочі, фрукти являються відмінним живильним середовищем для росту мікроорганізмів. Тварини виділяють лістерії в зовнішнє середовище з випорожненнями, сечею, носовим слизом, молоком, навколоплідною рідиною.Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами та птахами, доглядом за ними, при вживанні м’ясної чи рибної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо придбаний на стихійних ринках), через овочі та фрукти.Хвороба характеризується ураженням центральної нервової системи, септичними проявами, абортами, маститами або перебігає у формі безсимптомного носійства.За першими симптомами вона схожа на харчове отруєння. У випадку прогресування хвороби страждає центральна нервова система (головний мозок). Захворювання в основному вражає людей зі зниженим імунітетом. Це можуть бути хворі на СНІД та цукровий діабет, особи, які отримують хіміо- і гормональну терапію, люди похилого віку, діти першого року життя, вагітні жінки. Для літніх людей, осіб із ослабленим імунітетом, маленьких дітей та вагітних жінок наслідки можуть бути летальними. Тому важливо звернутися до лікаря, якщо у вас з’явилися ознаки харчового отруєння: слабкість, озноб, підвищенна температура, діарея, блювота.Іншою формою хвороби може бути ангінозно-септична, яка нагадує ангіну. У разі ураження нервової системи з’являються ознаки менінгіту, менінгоенцефаліту або абсцесу мозку.Лістерії зберігаються у м’ясі, рибі, овочах, фруктах, воді відкритих водоймищ, ґрунті, піску, молоці, на посуді носія чи хворого (в тому числі на дверних ручках, меблях, унітазі, яких торкався хворий або носій).«Щоб не захворіти, важливо всі продукти харчування піддавати належній термічній обробці (варіння, смаження, запікання), яка на 100% знищує лістерії. При вживанні сирих овочів і фруктів ретельно їх промивайте, адже лістерії можуть бути на їх поверхні. Також не варто вживати пошкоджені овочі і фрукти (падалиця, тріщини, розломи) – лістерії, якщо вони були, можуть проникнути всередину», - радить лікар.Особливістю лістерій є їх здатність розмножуватися у харчових продуктах навіть в холодильнику і морозильній камері. При приготуванні їжі не треба розміщувати сирі і готові продукти поруч. Не можна різати варені овочі для салату на дошці для сирої продукції. Сирі та готові продукти не можна зберігати на одній полиці в холодильнику.