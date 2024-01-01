Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура в Луцьку вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.



По області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура в Луцьку вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.По області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

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