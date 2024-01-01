Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура в Луцьку вночі 10-12° морозу, вдень 6-8° морозу.

По області вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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