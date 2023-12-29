Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном

Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном
Запорізькі поліцейські затримали групу шахраїв-рекрутерів, які пропонували фейкову роботу за кордоном.

Про це повідомляє у телеграмі Нацполіція.

Поліцейські встановили, що до незаконної схеми причетні троє запоріжан, віком від 21 до 25 років.
Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном

Вони розміщували оголошення в мережі з пропозиціями послуг із працевлаштування в країнах Європи. Потенційні заробітчани зв’язувались з псевдо-рекрутерами за вказаними телефонами.
Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном

Після обговорення нюансів угоди зловмисники брали передплату за свої послуги та зникали.
Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном

Жертвами аферистів стали понад 10 громадян із різних областей країни.
Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном

Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів – у Запоріжжі та Львові.
Банда шахраїв із Запоріжжя пропонувала фейкову роботу за кордоном

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Теги: шахраї, Україна
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