Волинянин відмовився від мобілізації через хвору матір





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За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Йому на 18 серпня вручили "бойову повістку" і він повинен був прибути до військкомату для відправлення на службу у ЗСУ, проте чоловік проігнорував це.



На судовому засіданні підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно ухилився від служби в армії, оскільки "він здійснює догляд за хворою матір`ю похилого віку, яка потребує стороннього догляду".



Суд проаналізував матеріали справи, зокрема і те, що чоловіку у вересні 2023 року було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із постійним доглядом за хворою матір`ю.



Ратнівський районний суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на лаві підсудних опинився місцевий мешканець. Чоловік відмовився від мобілізації, бо доглядає за хворою матір’ю.Про це повідомляє ТСН із посиланням на вирок Ратнівського районного суду.За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. Йому на 18 серпня вручили "бойову повістку" і він повинен був прибути до військкомату для відправлення на службу у ЗСУ, проте чоловік проігнорував це.На судовому засіданні підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно, оскільки "він здійснює догляд за хворою матір`ю похилого віку, яка потребує стороннього догляду".Суд проаналізував матеріали справи, зокрема і те, що чоловіку у вересні 2023 року було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у зв`язку із постійним доглядом за хворою матір`ю.Ратнівський районний суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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