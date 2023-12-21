Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ

Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Міністерство охорони здоров’я попередило, що відсьогодні, 11 січня, маркування цигарок в Україні стане ще страшнішим.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

На 65% площі упаковки буде розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, та текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Також на пачці буде розміщено QR-код із посиланням на сервіс Центру громадського здоров'я «Я кидаю курити».

Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ
Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ

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Теги: лікарі, хвороба
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