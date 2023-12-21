Маркування сигарет в Україні стало ще страшнішим, - МОЗ





Про це повідомляє Телеграмна служба новин.



На 65% площі упаковки буде розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, та текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.



Також на пачці буде розміщено QR-код із посиланням на сервіс Центру громадського здоров'я «Я кидаю курити».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров’я попередило, що відсьогодні, 11 січня, маркування цигарок в Україні стане ще страшнішим.Про це повідомляє Телеграмна служба новин.На 65% площі упаковки буде розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, та текст, який застерігає про шкоду таТакож на пачці буде розміщено QR-код із посиланням на сервіс Центру громадського здоров'я «Я кидаю курити».

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