8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів

8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів
Волинянин Артем Дмитрук у свої вісім років досягнув неабияких успіхів у шахах, ставши призером чемпіонату Європи.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.

Очільник облради Григорій Недопад та голова Волинської шахової федерації Андрій Ковальчук зустрілись із призером чемпіонатів України та Європи з шахів Артемом Дмитруком та його батьками, аби відзначити успіхи юного спортсмена.

Батьки хлопчика пригадують: любов до шахів у сина з’явилася два роки тому. 6-річний Артемко відшукав шахи у стандартних налаштуваннях комп’ютера та почав вивчати правила цієї гри.
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів

Оскільки у Камені-Каширському, де мешкає родина, немає шахового гуртка, вони знайшли для навчання онлайн-клуб «Світогляд». Зараз Артема тренує дворазовий чемпіон клубної онлайн Ліги у складі «Kyivchessclub» Іван Гоменюк та кандидат в майстри спорту з шахів, суддя з шахів національної категорії Олена Черняк.
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів

«Ми з радістю підтримали ініціативу сина, адже нам неабияк сподобалося його нове захоплення. На той час у нашій сім’ї ніхто не вмів грати шахи, сьогодні ж усі ми вивчили правила цієї гри та усіляко підтримуємо Артема», - розповідає тато хлопчика Олександр Дмитрук.
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів

«Таких дітей, як Артемко, сьогодні в області немає, це - волинський самородок. У восьмирічному віці він уже здобув перший дорослий розряд, став чемпіоном області та України з бліцу та рапіду серед дітей віком до 8 років, а нещодавно - і призером європейської першості», - додав голова шахової федерації області Андрій Ковальчук.
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів

На Чемпіонаті Європи зі швидких шахів та блискавичної гри в шахи серед юнаків і дівчат Артем Дмитрук продемонстрував феноменальні результати, здобувши три нагороди: 2-ге місце з бліцу, 3-тє – з рапіду і 3-тє – з командного рапіду.
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів

Голова Волиньради Григорій Недопад подякував батькам і тренерам юного чемпіона за всебічну підтримку талановитого спортсмена та побажав йому успіхів.
8-річний хлопчик із Волині став призером чемпіонату Європи з шахів

«Я тобі щиро зичу подальшого росту та розвитку. Не лінуйся, не здавайся і будь певен, що ти найкращий. Багато тренуйся і йди вперед до перемоги. Як голова обласної ради та керівник регіонального осередку Національного олімпійського комітету я неабияк вболіваю за розвиток спорту в нашому регіоні та всіляко спрятиму цьому. Молодь має займатися спортом, а із таких високоінтелектуальних дітей, як Артем, виростає майбутній цвіт української нації», - підкреслив він.

Григорій Недопад також відзначив юного шахіста подякою Волиньради і подарунком, а також передав іменний календар Національного олімпійського комітету, у якому чемпіон буде відмічати свої майбутні перемоги, адже попереду у нього й світова першість.

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Теги: спорт, Волинь
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