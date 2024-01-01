Героя з Волині Андрія Єдинака посмертно нагородили орденом «За мужність»

Героя з Волині Андрія Єдинака посмертно нагородили орденом «За мужність»
Героя з Волині Андрія Єдинака посмертно нагородили орденом "За мужність".

Про це повідомили у Поромівській громаді.

"Нашого земляка, захисника України Андрія Єдинака відзначено орденом За мужність ІІІ ступеня (посмертно).

10 січня представники Іваничівського ТЦК та СП передали нагороду від Президента України синові полеглого військовослужбовця Тимурові.

На жаль, хлопчик ніколи не побачить свого тата. Але знатиме, що його батько Герой, який до останнього подиху захищав свою країну, боровся за щасливу долю своєї дитини та усіх нас", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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