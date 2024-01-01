«Це ок, якщо вам не ок»: на Волині сімейні лікарі почали консультувати пацієнтів щодо психічного здоров'я

Відтепер до сімейних лікарів можна звернутися не лише за допомогою у лікуванні хвороб, а й для збереження психічного здоровʼя.Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації., - йдеться у повідомленні ОДА.Відомо, що більше 16 тисяч сімейних лікарів, а це кожен третій в Україні, пройшли навчання ВООЗ і тепер фахівці здатні виявляти у пацієнтів проблеми з ментальним здоров’ям, які також можуть впливати на здоров’я фізичне.Яка ситуація на Волині –з’ясувало в обласному управлінні охорони здоров’я.- розповіла заступниця начальника відділу медичних кадрів та майнових питань управління охорони здоров’я Волинської ОДАНавчання відбувалося на платформі Академії національної служби здоров’я.- зауважила пані Людмила.