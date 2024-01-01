«Це ок, якщо вам не ок»: на Волині сімейні лікарі почали консультувати пацієнтів щодо психічного здоров'я
Сьогодні, 16:43
Відтепер до сімейних лікарів можна звернутися не лише за допомогою у лікуванні хвороб, а й для збереження психічного здоровʼя.
Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.
«Це ок, якщо вам не ок. Триває війна, збільшується навантаження на психіку. Ви можете не одразу помітити, що ментальне здоров’я потребує підтримки. І найближчий та найзручніший варіант отримати допомогу – звернутися до сімейного лікаря», - йдеться у повідомленні ОДА.
Відомо, що більше 16 тисяч сімейних лікарів, а це кожен третій в Україні, пройшли навчання ВООЗ і тепер фахівці здатні виявляти у пацієнтів проблеми з ментальним здоров’ям, які також можуть впливати на здоров’я фізичне.
Яка ситуація на Волині – Інфорфмаційне агентство ВолиньPost з’ясувало в обласному управлінні охорони здоров’я.
«З Волині такі навчання пройшли 610 із 752 сімейних лікарів та терапевтів із комунальних та приватних медичних закладів, а також 867 медичних сестер. Тобто 81% від загальної кількості лікарів уже мають змогу консультувати пацієнтів із проблем ментального здоров’я», - розповіла заступниця начальника відділу медичних кадрів та майнових питань управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Згоран.
Навчання відбувалося на платформі Академії національної служби здоров’я.
«От візьмемо медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади у них 129 лікарів, а 112 пройшли навчання. Ми досягли хорошого показника і це питання у нас на контролі», - зауважила пані Людмила.
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Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.
«Це ок, якщо вам не ок. Триває війна, збільшується навантаження на психіку. Ви можете не одразу помітити, що ментальне здоров’я потребує підтримки. І найближчий та найзручніший варіант отримати допомогу – звернутися до сімейного лікаря», - йдеться у повідомленні ОДА.
Відомо, що більше 16 тисяч сімейних лікарів, а це кожен третій в Україні, пройшли навчання ВООЗ і тепер фахівці здатні виявляти у пацієнтів проблеми з ментальним здоров’ям, які також можуть впливати на здоров’я фізичне.
Яка ситуація на Волині – Інфорфмаційне агентство ВолиньPost з’ясувало в обласному управлінні охорони здоров’я.
«З Волині такі навчання пройшли 610 із 752 сімейних лікарів та терапевтів із комунальних та приватних медичних закладів, а також 867 медичних сестер. Тобто 81% від загальної кількості лікарів уже мають змогу консультувати пацієнтів із проблем ментального здоров’я», - розповіла заступниця начальника відділу медичних кадрів та майнових питань управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Згоран.
Навчання відбувалося на платформі Академії національної служби здоров’я.
«От візьмемо медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади у них 129 лікарів, а 112 пройшли навчання. Ми досягли хорошого показника і це питання у нас на контролі», - зауважила пані Людмила.
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