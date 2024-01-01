На Волині надзвичайники визволили із замету авто з жінкою і дитиною
Сьогодні, 16:22
На Волині рятувальники сьогодні, 11 січня, допомогли водійці легковика, яка потрапила в замет.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні вогнеборці 20-о Державного пожежно-рятувального поста в Торчині Торчин, повертаючись з пожежі в частину, між селом Білостік та селищем Торчин помітили автомобіль Skoda Fabia, водійка якого не впоралась із керуванням та потрапила в сніговий замет.
В автомобілі перебувала ще дитина віком 10 років.
Рятувальники не могли проїхати мимо, відтак вони виштовхали автівку на тверду частину дороги, після чого продовжили рух до місця дислокації.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні вогнеборці 20-о Державного пожежно-рятувального поста в Торчині Торчин, повертаючись з пожежі в частину, між селом Білостік та селищем Торчин помітили автомобіль Skoda Fabia, водійка якого не впоралась із керуванням та потрапила в сніговий замет.
В автомобілі перебувала ще дитина віком 10 років.
Рятувальники не могли проїхати мимо, відтак вони виштовхали автівку на тверду частину дороги, після чого продовжили рух до місця дислокації.
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