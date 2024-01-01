На Волині надзвичайники визволили із замету авто з жінкою і дитиною

На Волині рятувальники сьогодні, 11 січня, допомогли водійці легковика, яка потрапила в замет.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні вогнеборці 20-о Державного пожежно-рятувального поста в Торчині Торчин, повертаючись з пожежі в частину, між селом Білостік та селищем Торчин помітили автомобіль Skoda Fabia, водійка якого не впоралась із керуванням та потрапила вВ автомобілі перебувала ще дитина віком 10 років.Рятувальники не могли проїхати мимо, відтак вони виштовхали автівку на тверду частину дороги, після чого продовжили рух до місця дислокації.