На Волині надзвичайники визволили із замету авто з жінкою і дитиною

На Волині надзвичайники визволили із замету авто з жінкою і дитиною
На Волині рятувальники сьогодні, 11 січня, допомогли водійці легковика, яка потрапила в замет.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні вогнеборці 20-о Державного пожежно-рятувального поста в Торчині Торчин, повертаючись з пожежі в частину, між селом Білостік та селищем Торчин помітили автомобіль Skoda Fabia, водійка якого не впоралась із керуванням та потрапила в сніговий замет.

В автомобілі перебувала ще дитина віком 10 років.

Рятувальники не могли проїхати мимо, відтак вони виштовхали автівку на тверду частину дороги, після чого продовжили рух до місця дислокації.

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Теги: рятувальники, Волинь
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