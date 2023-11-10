Поліція впіймала чоловіка, який вирізав дерева в нацпарку на Волині

Волинські правоохоронці встановили правопорушника, який зрізав дерева у Шацькому національному природному парку.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Зловмисника на території Шацького національного природного парку виявили працівники лісового господарства.На місце прибули співробітники любомльської поліції. З’ясувалось, що 49-річний житель Ковельського району, у лісі поблизу села Острів’я, за допомогою бензопили здійснювавЗ місця події поліцейські вилучили бензопилу, зрізи пнів та зрізані дерева.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну порубку лісу.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.Досудове розслідування триває.