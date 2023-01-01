На Волині – облави на «ялинкових» браконьєрів

На Волині лісівники продовжують патрулювати лісові масиви. Працівники груп оперативного реагування організовують виїзди спільно з поліцією, охороною нацпарків та міжрегіонального управління.В результаті за останній тиждень було зафіксовано десятки лісопорушень, - повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.На території філії «Рафалівське лісове господарство» виявили порушників, які встигли завдати збитків на понад 20 тис. грн.Група оперативного реагування філії «Колківське лісове господарство» затримала порушника (місцевого жителя), який самовільною рубкою у Розничівському лісництві завдав збитків на понад 17 тис. грн.Особливий контроль у цей період – заготівлі хвойних святкових деревець.Загалом працівники лісової охорони та груп оперативного реагування склали 63 протоколи проноворічних дерев.Зокрема працівниками філії «Камінь-Каширське лісове господарство» в поліцію спрямовано матеріали, за якими відкрили кримінальну справу.При обстеженні місця незаконної рубки новорічних ялинок було виявлено схований автомобільний причеп, завантажений деревами в кількості 34 шт.Транспорт вилучено. Сума збитків у цій справі загалом становить 37,1 тис. грн.Також на Камінь-Каширщині під час спільного патрулювання з поліцейським офіцером громади Сошичненської ТГ на виїзді з лісового масиву поблизу с. Нуйно було помічено підозрілий автомобіль. Побачивши лісову охорону та поліцію, водій втік, залишивши машину.Всередині авто було виявлено 15 зрубаних ялинок. Автомобіль доставлено на штрафмайданчик. За фактом тривають перевірки.