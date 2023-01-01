Посмертну нагороду волинянина отримала мама
Сьогодні, 15:48
Мамі загиблого Героя з Шацької громади Владислава Наумича – Руслані Володимирівні – вручили посмертну нагороду сина – орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це у фейсбуці інформує Волинський ТЦК та СП.
Нагороду вручили начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майор Олександр Левицький та селищний голова Сергій Карпук.
Владислав Наумич, уродженець Шацька, з березня 2023 року був призваний на військову службу за контрактом. Служив у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
«З вдячністю низько вклоняємося за те, що ціною власного життя Владислав захищав нашу рідну землю. Щирі співчуття рідним та близьким! Кожен житель громади пам’ятає й разом із вами розділяє цей невимовний біль втрати», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує Волинський ТЦК та СП.
Нагороду вручили начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майор Олександр Левицький та селищний голова Сергій Карпук.
Владислав Наумич, уродженець Шацька, з березня 2023 року був призваний на військову службу за контрактом. Служив у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
«З вдячністю низько вклоняємося за те, що ціною власного життя Владислав захищав нашу рідну землю. Щирі співчуття рідним та близьким! Кожен житель громади пам’ятає й разом із вами розділяє цей невимовний біль втрати», - йдеться у повідомленні.
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