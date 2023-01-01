Посмертну нагороду волинянина отримала мама

Посмертну нагороду волинянина отримала мама
Мамі загиблого Героя з Шацької громади Владислава НаумичаРуслані Володимирівні – вручили посмертну нагороду сина – орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це у фейсбуці інформує Волинський ТЦК та СП.

Нагороду вручили начальник Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП майор Олександр Левицький та селищний голова Сергій Карпук.
Посмертну нагороду волинянина отримала мама

Владислав Наумич, уродженець Шацька, з березня 2023 року був призваний на військову службу за контрактом. Служив у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Посмертну нагороду волинянина отримала мама

«З вдячністю низько вклоняємося за те, що ціною власного життя Владислав захищав нашу рідну землю. Щирі співчуття рідним та близьким! Кожен житель громади пам’ятає й разом із вами розділяє цей невимовний біль втрати», - йдеться у повідомленні.

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Теги: нагорода, війна
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