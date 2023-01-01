Школи у двох районах на Волині охоронятиме поліція

Навчальні заклади Волині, які знаходяться у прикордонних районах з білоруссю охоронятимуться поліцією.Про це йшлося під час робочої наради, що відбулася під керівництвом першого заступника голови ОДАз представниками поліції та управління освіти та науки облдержадміністрації, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.Наразі в області триває відбір навчальних закладів, у яких будуть працювати поліцейські. Йдеться про школи Камінь-Каширського та Ковельського районів, де освітній процес проходить за змішаною або очною формою навчання. Також найперше охорона запрацює в установах, які знаходяться найближче до кордону та де навчається більша кількість учнів.Слід зазначити, що офіцери безпеки у школах забезпечуватимуть пропускний режим, публічний порядок та відповідатимуть за направлення дітей до укриттів. Також вони матимуть металошукачі, аби будь-яка стороння особа чи діти не могли пронести до закладу небезпечні предмети. Крім того, працівник поліції пройде відбір та спеціальне навчання для цієї роботи.За підсумками наради присутні вирішили створити робочу групу при ОДА, куди увійдуть представники обласної та відповідних районних адміністрацій, поліції та навчальних установ, аби почути бачення кожного щодо роботи поліцейської охорони.Крім того, це питання буде винесене на розгляд Ради оборони області, аби затвердити перелік шкіл, які охоронятимуться правоохоронцями.Нагадаємо, у рамках новорічного благодійного ярмарку в луцькому ліцеї № 9 на потреби військовослужбовців Збройних сил України