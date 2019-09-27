Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту





Про це повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.



Восени Уряд затвердив проєкт експериментальної програми для ветеранів, яка дозволяє проходити первинну професійну підготовку, перепідготовку, а також підвищення кваліфікації безкоштовно – за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.



Прийняте рішення спрямоване на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню саме ветеранів та людей з інвалідністю.



Які документи потрібно подати?



- паспорт громадянина України,



- посвідчення УБД або особи з інвалідністю, внаслідок війни,



- документ про освіту,



- індивідуальний план реабілітації (для осіб з інвалідністю).



Здобувачі освіти зможуть самостійно обрати місце професійного навчання із переліку закладів освіти на сайті Державного центру зайнятості. Порядком передбачено: здобувачі, які навчатимуться не за місцем проживання, а також особи, які супроводжуватимуть людину з інвалідністю І групи, отримають компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку, а також місце проживання на період навчання.



На Волині вже розпочала навчання перша трійка «студентів». Троє учасників бойових дій – жителі Любомльщини та Любешівщини, які повернулися додому після служби в Збройних Силах України, звернулися до служби зайнятості за підтримкою у працевлаштуванні.



Після вивчення професійної орієнтованості клієнтів, на початку грудня цього року, працівники служби видали їм направлення на навчання до Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Там вони проходитимуть підвищення кваліфікації за професією «водій автотранспортних засобів» категорії Д.



Загалом, з початку 2023 року 387 учасників бойових дій отримували послуги Волинського обласного центру зайнятості. З них 331 отримувала допомогу по безробіттю, а 73 людини працевлаштували.



Подати заявку на навчання можна онлайн:



Перелік ліцензованих професій для навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю:



Детальна інформація про навчання тут:



"Тож, якщо ви бажаєте скористатися послугами служби зайнятості, звертайтеся до фахівців найближчого центру зайнятості, або ж телефонуйте на гарячі лінії (безкоштовно зі стаціонарних або за тарифами ваших мобільних операторів: (066) 353-74-95, (068) 063-42-15 або за номером 044 244 94 69", - наголошують у центрі зайнятості.

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