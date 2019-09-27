Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Відтепер учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть безкоштовно пройти навчання в закладах професійно-технічної освіти ДСЗ.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі зайнятості.

Восени Уряд затвердив проєкт експериментальної програми для ветеранів, яка дозволяє проходити первинну професійну підготовку, перепідготовку, а також підвищення кваліфікації безкоштовно – за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Прийняте рішення спрямоване на підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також сприятиме подальшому працевлаштуванню саме ветеранів та людей з інвалідністю.

Які документи потрібно подати?

- паспорт громадянина України,

- посвідчення УБД або особи з інвалідністю, внаслідок війни,

- документ про освіту,

- індивідуальний план реабілітації (для осіб з інвалідністю).

Здобувачі освіти зможуть самостійно обрати місце професійного навчання із переліку закладів освіти на сайті Державного центру зайнятості. Порядком передбачено: здобувачі, які навчатимуться не за місцем проживання, а також особи, які супроводжуватимуть людину з інвалідністю І групи, отримають компенсацію витрат на проїзд до місця навчання та у зворотному напрямку, а також місце проживання на період навчання.

На Волині вже розпочала навчання перша трійка «студентів». Троє учасників бойових дій – жителі Любомльщини та Любешівщини, які повернулися додому після служби в Збройних Силах України, звернулися до служби зайнятості за підтримкою у працевлаштуванні.

Після вивчення професійної орієнтованості клієнтів, на початку грудня цього року, працівники служби видали їм направлення на навчання до Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Там вони проходитимуть підвищення кваліфікації за професією «водій автотранспортних засобів» категорії Д.

Загалом, з початку 2023 року 387 учасників бойових дій отримували послуги Волинського обласного центру зайнятості. З них 331 отримувала допомогу по безробіттю, а 73 людини працевлаштували.

Подати заявку на навчання можна онлайн: https://edveteran.dcz.gov.ua/

Перелік ліцензованих професій для навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю: https://www.dcz.gov.ua/storinka/perelik-licenzovanyh-profesiy-dlya-navchannya-uchasnykiv-boyovyh-diy-ta-osib-z

Детальна інформація про навчання тут: https://www.dcz.gov.ua/storinka/navchannya-uchasnykiv-boyovyh-diy-ta-osib-z-invalidnistyu-vnaslidok-viyny

"Тож, якщо ви бажаєте скористатися послугами служби зайнятості, звертайтеся до фахівців найближчого центру зайнятості, або ж телефонуйте на гарячі лінії (безкоштовно зі стаціонарних або за тарифами ваших мобільних операторів: (066) 353-74-95, (068) 063-42-15 або за номером 044 244 94 69", - наголошують у центрі зайнятості.

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Теги: Волинь, центр зайнятості, учасники бойових дій, освіта
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