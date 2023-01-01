Сумний день: у Луцьку поховали двох загиблих Героїв

Віталієм Ланшиним та Ігорем Держаєм.



Заупокійна служба відбулася у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише



Із захисниками прийшли попрощатися у храм їхні рідні, знайомі, побратими, жителі міської громади, а також ліцеїсти обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.



Ігор Держай



35-річний лучанин Ігор Держай боронив Україну рік і десять місяців. Його не стало 15 грудня. У військовослужбовця залишився 13-річний син Максим, розповів його двоюрідний брат Богдан Кащук.



"Був таксистом, людям допомагав, був добрим, чесним, відвертим. Добродушний. От приходив на 10 днів до мене. От востаннє дзвонив, казав: "Братику, візьму відпустку у командира перед новим роком і хочу усіх побачити рідних своїх", — сказав чоловік.



Знайома Ігоря Держая Оксана Радь зазначила, що боєць мав надзвичайно добрий характер і мріяв збудувати будинок для своєї сім'ї.



"Має сина, він переживав, щоб син вчився. Він любив життя, усі його прояви, його дуже любили друзі. Настав такий час, що бабусі і мами хоронять дітей. уже страшнішого в Україні бути не може, коли завершується життя молодих і над гробом стоїть старенька бабуся", — сказала жінка.



Віталій Ланшин



Життя 22-річного Віталія Ланшина обірвалося 10 грудня, розповів його друг Богдан Бойко. Зі слів чоловіка, товариш був життєрадісним і завжди був готовий допомогти своїм побратимам.



"Ми разом з ним вчилися у військовому ліцеї, потім вступили у національну академію і після того він поїхав після академії служити на кордон, але Віталік завжди був такий, що рвався у бій і перевівся в інший підрозділ", — каже лучанин.



Вчитель обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Ігор Поворознюк розповів, що захисник Віталій Ланшин навчався в ліцеї та завершив його 2018 року.



"З перших днів пішов у лави Збройних сил України. Любив, поважав однолітків, мав лідерські якості та вів за собою групу ліцеїстів. Днів десять назад ми отримали інформацію, що випускник наш загинув. Остаточних даних не було при яких умовах, як це усе", — зазначив освітянин.



Після панахиди тіла військових пронесли Театральним майданом до стели загиблих за Україну воїнів.



Перехожі на колінах вшанували захисників із Луцька.



Поховали Віталія Ланшина та Ігоря Держая на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громада Луцька сьогодні, 21 грудня, попрощалася із полеглими земляками-військовимитаЗаупокійна служба відбулася у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише Суспільне Із захисниками прийшли попрощатися у храм їхні рідні, знайомі, побратими, жителі міської громади, а також ліцеїсти обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.35-річний лучанин Ігор Держай боронив Україну рік і десять місяців. Його не стало 15 грудня. У військовослужбовця залишився 13-річний син, розповів його двоюрідний брат"Був таксистом, людям допомагав, був добрим, чесним, відвертим. Добродушний. От приходив на 10 днів до мене. От востаннє дзвонив, казав: "Братику, візьму відпустку у командира перед новим роком і хочу усіх побачити рідних своїх", — сказав чоловік.Знайома Ігоря Держаязазначила, що боєць мав надзвичайно добрий характер і мріяв збудувати будинок для своєї сім'ї."Має сина, він переживав, щоб син вчився. Він любив життя, усі його прояви, його дуже любили друзі. Настав такий час, що бабусі і мами хоронять дітей. уже страшнішого в Україні бути не може, коли завершується життя молодих і над гробом стоїть старенька бабуся", — сказала жінка.Життя 22-річного Віталія Ланшина, розповів його друг. Зі слів чоловіка, товариш був життєрадісним і завжди був готовий допомогти своїм побратимам."Ми разом з ним вчилися у військовому ліцеї, потім вступили у національну академію і після того він поїхав після академії служити на кордон, але Віталік завжди був такий, що рвався у бій і перевівся в інший підрозділ", — каже лучанин.Вчитель обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотнірозповів, що захисник Віталій Ланшин навчався в ліцеї та завершив його 2018 року."З перших днів пішов у лави Збройних сил України. Любив, поважав однолітків, мав лідерські якості та вів за собою групу ліцеїстів. Днів десять назад ми отримали інформацію, що випускник наш загинув. Остаточних даних не було при яких умовах, як це усе", — зазначив освітянин.Після панахиди тіла військових пронесли Театральним майданом до стели загиблих за Україну воїнів.Перехожі на колінах вшанували захисників із Луцька.Поховали Віталія Ланшина та Ігоря Держая на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.

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