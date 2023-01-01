Бомбардування Торецька: 3 загиблих, 5 поранені

Бомбардування Торецька: 3 загиблих, 5 поранені
Росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька на Донеччині. Троє цивільних загинули, ще п'ятеро – поранені.

Про це в телеграмі повідомляє МВС України.

Дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.

На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє - поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.
Бомбардування Торецька: 3 загиблих, 5 поранені

Поліція проводить слідчі дії, розпочато кримінальне провадження.

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Теги: війна, росія
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