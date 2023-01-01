Під Бахмутом зупинилося серце воїна з Волині Володимира Ткачука
Сьогодні, 18:07
У боях із російськими загарбниками неподалік Бахмута на Донеччині поліг волинянин Володимир Ткачук.
Про це у фейсбуці повідомив Зимнівський селищний голова В’ячеслав Католик.
Католик із сумом сповістив про втрату ще одного Захисника.
«Стало відомо, що 10 грудня 2023 року, поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області, під час виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом Батьківщини, загинув командир механізованого віділення – командир машини механізованого взводу механізованої роти, старший сержант Ткачук Володимир Олексійович», - зазначив селищний голова.
Сам Володимир Олексійович був 1981 р.н. і проживав у с. Фалемичі
«Приношу щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя», - зазначив В’ячеслав Католик.
Про дату та час поховання буде повідомлено згодом.
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Про це у фейсбуці повідомив Зимнівський селищний голова В’ячеслав Католик.
Католик із сумом сповістив про втрату ще одного Захисника.
«Стало відомо, що 10 грудня 2023 року, поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області, під час виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом Батьківщини, загинув командир механізованого віділення – командир машини механізованого взводу механізованої роти, старший сержант Ткачук Володимир Олексійович», - зазначив селищний голова.
Сам Володимир Олексійович був 1981 р.н. і проживав у с. Фалемичі
«Приношу щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя», - зазначив В’ячеслав Католик.
Про дату та час поховання буде повідомлено згодом.
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