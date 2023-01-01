Китай образився, що Україна визнала його компанію спонсором тероризму

Китай образився, що Україна визнала його компанію спонсором тероризму
Китай вимагає від України виключити одну з найбільших держкомпаній КНР China Railway Construction Corporation зі списку спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіна.

Він зазначив, що Китай "завжди виступав за мир та справедливість в українському питанні".

"Ми рішуче виступаємо проти включення китайських підприємств у відповідний список українською стороною та вимагаємо, щоб українська сторона негайно виправила свої помилки та усунула негативний вплив", - додав Веньбін.

Як відомо, вчора, 20 грудня, українське Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести до списку міжнародних спонсорів війни другу найбільшу будівельну держкомпанію Китаю China Railway Construction Corporation (CRCC).

Компанія продовжує працювати на території країни-агресора, незважаючи на війну проти України. Вона допомагає РФ будувати мости, метро, автомагістралі.

CRCC забезпечує технологічні здібності РФ, продовжує активно підтримувати її економіку, тим самим фінансуючи війну проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: політика, світ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч
Сьогодні, 19:21
Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради
Сьогодні, 18:50
Китай образився, що Україна визнала його компанію спонсором тероризму
Сьогодні, 18:12
Під Бахмутом зупинилося серце воїна з Волині Володимира Ткачука
Сьогодні, 18:07
Перед смертю врятував кілька життів: на Волині вшанували Героя
Сьогодні, 17:47
Схожі новини
У Польщі обрали нового прем'єр-міністра У Польщі обрали нового прем'єр-міністра
11 грудень, 20:34
Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького
11 грудень, 17:56
Китай уже хоче дружити зі США Китай уже хоче дружити зі США
25 жовтень, 17:35
Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО Сенат Чехії ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО
01 червень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч
Сьогодні, 19:21
 0
Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради
Сьогодні, 18:50
 0
Лікар із Волині віддав своє життя, рятуючи побратимів
Сьогодні, 18:30
 0
Китай образився, що Україна визнала його компанію спонсором тероризму
Сьогодні, 18:12
 0
Під Бахмутом зупинилося серце воїна з Волині Володимира Ткачука
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8