Китай образився, що Україна визнала його компанію спонсором тероризму





Про це повідомляє Ван Веньбіна.



Він зазначив, що Китай "завжди виступав за мир та справедливість в українському питанні".



"Ми рішуче виступаємо проти включення китайських підприємств у відповідний список українською стороною та вимагаємо, щоб українська сторона негайно виправила свої помилки та усунула негативний вплив", - додав Веньбін.



Як відомо, вчора, 20 грудня, українське Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести до списку міжнародних спонсорів війни другу найбільшу будівельну держкомпанію Китаю China Railway Construction Corporation (CRCC).



Компанія продовжує працювати на території країни-агресора, незважаючи на війну проти України. Вона допомагає РФ будувати мости, метро, автомагістралі.



CRCC забезпечує технологічні здібності РФ, продовжує активно підтримувати її економіку, тим самим фінансуючи війну проти України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китай вимагає від України виключити одну з найбільших держкомпаній КНР China Railway Construction Corporation зі списку спонсорів війни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міністерства закордонних справ КитаюВін зазначив, що Китай "завжди виступав за мир та справедливість в українському питанні"."Ми рішуче виступаємо проти включення китайських підприємств у відповідний список українською стороною та вимагаємо, щоб українська сторона негайно виправила свої помилки та усунула негативний вплив", - додав Веньбін.Як відомо, вчора, 20 грудня, українське Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести до списку міжнародних спонсорів війни другу найбільшу будівельну держкомпанію Китаю China Railway Construction Corporation (CRCC).Компанія продовжує працювати на території країни-агресора, незважаючи на війну проти України. Вона допомагає РФCRCC забезпечує технологічні здібності РФ, продовжує активно підтримувати її економіку, тим самим фінансуючи війну проти України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію