На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч

На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч
Старовижівський райсуд оштрафував військовослужбовця, який їздив без прав та з ознаками алкогольного сп’яніння.

Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.

Чоловік 14 жовтня 2023 року о 14:17 на автодорозі між селищем Стара Вижівка та селом Буцинь керував автомобілем «Daewoo lanos» без посвідчення водія повторно протягом року. При цьому кермувальник був з явними ознаками алкогольного сп`яніння (запах алкоголю з рота, порушення мови, почервоніння обличчя). Від проходження огляду на стан сп’яніння у на місці та у медичному закладі відмовився.

У судове засідання водій не з’явився, справу розглянули за його відсутності.

Чоловіка визнали винними за статтями 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушнику призначили стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення, а саме оштрафували на 40 800 гривень.

Нагадаємо, на Волині поліцейські зупинили водія, який усівся за кермо автомобіля з липовим посвідченням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч
Сьогодні, 19:21
Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради
Сьогодні, 18:50
Китай образився, що Україна визнала його компанію спонсором тероризму
Сьогодні, 18:12
Під Бахмутом зупинилося серце воїна з Волині Володимира Ткачука
Сьогодні, 18:07
Перед смертю врятував кілька життів: на Волині вшанували Героя
Сьогодні, 17:47
Схожі новини
Священника на Волині визнали винним у позбавленні волі дитини Священника на Волині визнали винним у позбавленні волі дитини
Сьогодні, 12:11
На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати На Волині молодика за жорстоке побиття бабусі запроторили за ґрати
19 грудень, 18:49
За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника За «дружбу» з контрабандистами на Волині покарали прикордонника
19 грудень, 11:33
У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю У Луцьку до 7 років тюрми засудили зрадницю
18 грудень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч
Сьогодні, 19:21
 0
Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради
Сьогодні, 18:50
 0
Лікар із Волині віддав своє життя, рятуючи побратимів
Сьогодні, 18:30
 0
Китай образився, що Україна визнала його компанію спонсором тероризму
Сьогодні, 18:12
 0
Під Бахмутом зупинилося серце воїна з Волині Володимира Ткачука
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8