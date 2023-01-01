На Волині водія за п’яну їзду оштрафували на 40 тисяч

Старовижівський райсуд оштрафував військовослужбовця, який їздив без прав та з ознаками алкогольного сп’яніння.Про це пише Район.Стара Вижівка з посиланням на постанову суду.Чоловік 14 жовтня 2023 року о 14:17 на автодорозі між селищем Стара Вижівка та селом Буцинь керував автомобілем «Daewoo lanos» без посвідчення водія повторно протягом року. При цьому кермувальник був з явними ознаками алкогольного сп`яніння (запах алкоголю з рота, порушення мови, почервоніння обличчя). Від проходження огляду на стан сп’яніння у на місці та у медичному закладі відмовився.У судове засідання водій не з’явився, справу розглянули за його відсутності.Чоловіка визнали винними за статтями 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Порушнику призначили стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення, а саме оштрафували на 40 800 гривень.Нагадаємо, на Волині, який усівся за кермо автомобіля з липовим посвідченням.