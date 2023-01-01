Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно. Дощ місцями з мокрим снігом.
Вітер південно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с.
Температура по області протягом доби від 1°морозу до 4° тепла, в Луцьку протягом доби 1-3° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно. Дощ місцями з мокрим снігом.
Вітер південно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с.
Температура по області протягом доби від 1°морозу до 4° тепла, в Луцьку протягом доби 1-3° тепла.
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