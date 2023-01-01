Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно. Дощ місцями з мокрим снігом.



Вітер південно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с.



Температура по області протягом доби від 1°морозу до 4° тепла, в Луцьку протягом доби 1-3° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Дощ місцями з мокрим снігом.Вітер південно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с.Температура по області протягом доби від 1°морозу до 4° тепла, в Луцьку протягом доби 1-3° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію