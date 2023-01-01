У волинському місті рятувальники визволили двох дітей із зачиненої квартири
Сьогодні, 21:13
У Нововолинську рятувальники відчинили двері до помешкання, де перебували двоє дітей.
Надзвичайна подія трапилася 21 грудня надвечір на вулиці Небесної Сотні в квартирі на першому поверсі.
Батьки ненадовго відлучилися, а коли повернулися, не змогли потрапити до оселі. Там перебувало 8-місячне немовля і дитина молодшого шкільного віку.
На допомогу прийшли рятувальники - аби не пошкодити дверний замок, вони потрапили всередину через вікно й відімкнули двері.
Діти спокійно спали, тож рятувальна операція, що відбулася без гучних звуків, їх навіть не потурбувала.
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Надзвичайна подія трапилася 21 грудня надвечір на вулиці Небесної Сотні в квартирі на першому поверсі.
Батьки ненадовго відлучилися, а коли повернулися, не змогли потрапити до оселі. Там перебувало 8-місячне немовля і дитина молодшого шкільного віку.
На допомогу прийшли рятувальники - аби не пошкодити дверний замок, вони потрапили всередину через вікно й відімкнули двері.
Діти спокійно спали, тож рятувальна операція, що відбулася без гучних звуків, їх навіть не потурбувала.
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