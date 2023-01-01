У волинському місті рятувальники визволили двох дітей із зачиненої квартири

У Нововолинську рятувальники відчинили двері до помешкання, де перебували двоє дітей.Надзвичайна подія трапилася 21 грудня надвечір на вулиці Небесної Сотні в квартирі на першому поверсі.Батьки ненадовго відлучилися, а коли повернулися, не змогли потрапити до оселі. Там перебувало 8-місячне немовля і дитина молодшого шкільного віку.На допомогу прийшли рятувальники - аби не пошкодити дверний замок, вони потрапили всередину через вікно й відімкнули двері.Діти спокійно спали, тож рятувальна операція, що відбулася без гучних звуків, їх навіть не потурбувала.