У волинському місті рятувальники визволили двох дітей із зачиненої квартири

У волинському місті рятувальники визволили двох дітей із зачиненої квартири
У Нововолинську рятувальники відчинили двері до помешкання, де перебували двоє дітей.

Надзвичайна подія трапилася 21 грудня надвечір на вулиці Небесної Сотні в квартирі на першому поверсі.

Батьки ненадовго відлучилися, а коли повернулися, не змогли потрапити до оселі. Там перебувало 8-місячне немовля і дитина молодшого шкільного віку.

На допомогу прийшли рятувальники - аби не пошкодити дверний замок, вони потрапили всередину через вікно й відімкнули двері.
У волинському місті рятувальники визволили двох дітей із зачиненої квартири

Діти спокійно спали, тож рятувальна операція, що відбулася без гучних звуків, їх навіть не потурбувала.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, порятунок
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