У Луцьку перевірили законність продажу ялинок, знайшли порушення. ФОТО, ВІДЕО





Як розповів Ярослав Цюх, легальність деревини перевіряли за биркою зі штрихкодом на спеціальному сервісі. Розпочали інспекцію в районі ЛПЗ.



Один із продавців хвойних дерев зазначив: ялинки та сосни привезли з Ківерцівського лісового господарства.



Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду Держекоінспекції у Волинській області Андрій Філюк розповів, що такі рейди проводять на постійній основі.



"Спеціалістами інспекції моніториться вся область, і районні є інспектори приїжджають інспектори, як ми сьогодні на ринок. Найперше – має бути бірка на новорічній ялинці", — сказав фахівець.



Еколог Андрій Філюк зазначив: на ринку на бульварі Дружби Народів виявили одне порушення, на підприємця склали протокол щодо незаконної торгівлі без документів. "Ми виявили 10 сосен до 1,5 метра без документів", — сказав інспектор.



Продавець, на якого склали протокол, коментувати ситуацію відмовився.



Після цієї локації перевірку продовжили на ялинковому ринку на вулиці Львівській. Покупець Олександр Заболотський розповів: обрав до різдвяних і новорічних свят сосну за 400 гривень.



"Трохи ми раніше цього року ставимо, раніше за декілька днів до нового року, а тут трохи ротації з Різдвом, трохи раніше, я сильно не вникає, мені просто сказали — я поїхав і вибрав, купив. Я взяв сосну, мені подобається і класно пахне", — сказав чоловік.



На ринку з хвойними деревами на вулиці Львівській інспектори склали ще один протокол про порушення, зазначив інспектор Держекоінспекції області Ярослав Цюх. З його слів, штраф становить від 510 до 1 700 гривень.



"Сьогодні склали два протоколи по 88 статті ч.1. щодо незаконного зберігання об'єктів рослинного світу. Загалом за цей сезон виписали 12 протоколів. Передбачається накладання штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доході громадян. Це вже вирішує суд", — додав інспектор.



Такі перевірки на ринках із хвойними деревами в Луцьку та області, додав інспектор Ярослав Цюх, продовжуватимуть і надалі. Продаватимуть ялинки і сосни в Луцьку до 1 січня 2024 року.



Нагадаємо, на Волині лісівники продовжують патрулювати лісові масиви. Працівники груп оперативного реагування організовують виїзди спільно з поліцією, охороною нацпарків та міжрегіонального управління.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 21 грудня під час рейдів ялинковими ринками працівники Держекоінспекції виявили порушення продажу новорічних дерев. У продавців перевіряли документи, що свідчать про законність зрубаних ялинок та сосен.Як розповів Суспільному інспектор, легальність деревини перевіряли за биркою зі штрихкодом на спеціальному сервісі. Розпочали інспекцію в районі ЛПЗ.Один із продавців хвойних дерев зазначив: ялинки та сосни привезли з Ківерцівського лісового господарства.Головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду Держекоінспекції у Волинській області Андрій Філюк розповів, що такі рейди проводять на постійній основі."Спеціалістами інспекції моніториться вся область, і районні є інспектори приїжджають інспектори, як ми сьогодні на ринок. Найперше – має бути бірка на новорічній ялинці", — сказав фахівець.Екологзазначив: на ринку на бульварі Дружби Народів виявили одне порушення, на підприємця склали протокол щодо незаконної торгівлі без документів. "Ми виявили 10 сосен до 1,5 метра без документів", — сказав інспектор.Продавець, на якого склали протокол, коментувати ситуацію відмовився.Після цієї локації перевірку продовжили на ялинковому ринку на вулиці Львівській. Покупець Олександр Заболотський розповів: обрав до різдвяних і новорічних свят сосну за 400 гривень."Трохи ми раніше цього року ставимо, раніше за декілька днів до нового року, а тут трохи ротації з Різдвом, трохи раніше, я сильно не вникає, мені просто сказали — я поїхав і вибрав, купив. Я взяв сосну, мені подобається і класно пахне", — сказав чоловік.На ринку з хвойними деревами на вулиці Львівській інспектори склали ще один протокол про порушення, зазначив інспектор Держекоінспекції області Ярослав Цюх. З його слів, штраф становить від 510 до 1 700 гривень."Сьогодні склали два протоколи по 88 статті ч.1. щодо незаконного зберігання об'єктів рослинного світу. Загалом за цей сезон виписали 12 протоколів. Передбачається накладання штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доході громадян. Це вже вирішує суд", — додав інспектор.Такі перевірки на ринках із хвойними деревами в Луцьку та області, додав інспектор Ярослав Цюх, продовжуватимуть і надалі. Продаватимуть ялинки і сосни в Луцьку до 1 січня 2024 року.Нагадаємо,. Працівники груп оперативного реагування організовують виїзди спільно з поліцією, охороною нацпарків та міжрегіонального управління.

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