Хто і як в Україні вирощуватиме медичний канабіс

Легалізацію медичного канабісу в Україні підтримала сьогодні Верховна рада. Однак вирощувати наркотичну рослину будуть лише в теплицях і під відеонаглядом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.Як зазначають в міністерстві, для того, щоб вирощувати, імпортувати чи експортувати, виробляти чи зберігати медичний канабіс суб'єктам господарювання потрібно буде отримати ліцензію.Щоб препарати на основі канабісу якнайшвидше потрапили до пацієнтів, на першому етапі впровадження закону виробництво буде здійснюватися на основі імпортованої сировини. Для імпорту треба буде отримати ліцензію, а ввезену сировину - зареєструвати у державному реєстрі. Тільки після цього з неї можна буде виробляти ліки.Ба більше, схвалений сьогодні народними депутатами закон дозволяє вирощувати медичний канабіс лише з суворим дотриманням вимог.Як передбачено законом, вирощування медичного канабісу має відбуватися в умовах закритого ґрунту, наприклад в теплицях. Крім того, в місцях вирощування канабісу має бути цілодобове відеостеження, до якого повинна мати доступ поліція.Кожна вирощена рослина, партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції чи пакування лікарського засобу на основі канабісу повинні маркуватися унікальним електронним ідентифікатором. Дані будуть вносити до спеціальної бази.МОЗ тепер має затвердити перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Однак відпуск цих препаратів буде можливим лише за призначенням лікаря та за рецептом. Точно так само, як і відпуск інших наркотичних та психотропних препаратів.Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом, попередили в міністерстві.