22 грудня на Волині: гортаючи календар
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22 грудня день народження святкує український письменник, діяч культури і громадський діяч, голова Волинського обласного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури України Микола Онуфрійчук (на фото).
Також особисте свято сьогодні у директора Горохівського районного історичного музею Ігоря Шешка.
22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
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Також особисте свято сьогодні у директора Горохівського районного історичного музею Ігоря Шешка.
22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.
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