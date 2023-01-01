22 грудня на Волині: гортаючи календар

Микола Онуфрійчук (на фото).



Також особисте свято сьогодні у директора Горохівського районного історичного музею Ігоря Шешка.



22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 грудня день народження святкує український письменник, діяч культури і громадський діяч, голова Волинського обласного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури України(на фото).Також особисте свято сьогодні у директора Горохівського районного історичного музею22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.

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