22 грудня на Волині: гортаючи календар

22 грудня на Волині: гортаючи календар
22 грудня день народження святкує український письменник, діяч культури і громадський діяч, голова Волинського обласного товариства «Холмщина», заслужений працівник культури України Микола Онуфрійчук (на фото).

Також особисте свято сьогодні у директора Горохівського районного історичного музею Ігоря Шешка.

22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анна.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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