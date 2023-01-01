Коломойському продовжили тримання під вартою і зменшив розмір застави

Коломойському продовжили тримання під вартою і зменшив розмір застави
Ігор Коломойський зустріне різдвяні та новорічні свята у СІЗО. Суд вкотре продовжив йому термін тримання під вартою. Водночас ухвалили рішення про зменшення суми застави.

21 грудня Апеляційний суд ухвалив рішення, згідно з яким олігарх Ігор Коломойський продовжуватиме перебувати під заставою до 26 січня, - пише 24 канал.

Водночас розмір застави вирішили скоротити до 2 мільярдів і 700 тисяч гривень.

Намагалися взяти на поруки
Звертають увагу на те, що захисники Коломойського клопотали про зміну запобіжного заходу. Вони хотіли для свого підзахисного, щоб його відправили під домашній арешт. Обумовлювали це погіршенням його стану здоров'я. Цікаво, що на поруки його хотіли взяти восьмеро людей. Серед них – телеведуча Алла Мазур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Коломойський, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коломойському продовжили тримання під вартою і зменшив розмір застави
21 грудень, 23:16
Хто і як в Україні вирощуватиме медичний канабіс
21 грудень, 22:36
У Луцьку перевірили законність продажу ялинок, знайшли порушення. ФОТО, ВІДЕО
21 грудень, 21:54
У волинському місті рятувальники визволили двох дітей із зачиненої квартири
21 грудень, 21:13
Схожі новини
У найстаршої матері України відібрали дитину У найстаршої матері України відібрали дитину
21 жовтень, 06:31
Підсудний забарикадувався і підірвав себе: повідомили деталі вибуху у суді Києва Підсудний забарикадувався і підірвав себе: повідомили деталі вибуху у суді Києва
05 липень, 21:03
У росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями «Азова»: серед них – вісім жінок. ФОТО У росії розпочався суд над 22 полоненими бійцями «Азова»: серед них – вісім жінок. ФОТО
15 червень, 11:45
На Волині жінка називала вторгнення росії в Україну «визвольною операцією»: як її покарав суд На Волині жінка називала вторгнення росії в Україну «визвольною операцією»: як її покарав суд
24 травень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Коломойському продовжили тримання під вартою і зменшив розмір застави
21 грудень, 23:16
 0
Хто і як в Україні вирощуватиме медичний канабіс
21 грудень, 22:36
 0
У Луцьку перевірили законність продажу ялинок, знайшли порушення. ФОТО, ВІДЕО
21 грудень, 21:54
 0
У волинському місті рятувальники визволили двох дітей із зачиненої квартири
21 грудень, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8