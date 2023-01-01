Коломойському продовжили тримання під вартою і зменшив розмір застави

Ігор Коломойський зустріне різдвяні та новорічні свята у СІЗО. Суд вкотре продовжив йому термін тримання під вартою. Водночас ухвалили рішення про зменшення суми застави.



21 грудня Апеляційний суд ухвалив рішення, згідно з яким олігарх Ігор Коломойський продовжуватиме перебувати під заставою до 26 січня, - пише



Водночас розмір застави вирішили скоротити до 2 мільярдів і 700 тисяч гривень.



Намагалися взяти на поруки

Звертають увагу на те, що захисники Коломойського клопотали про зміну запобіжного заходу. Вони хотіли для свого підзахисного, щоб його відправили під домашній арешт. Обумовлювали це погіршенням його стану здоров'я. Цікаво, що на поруки його хотіли взяти восьмеро людей. Серед них – телеведуча Алла Мазур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! зустріне різдвяні та новорічні свята у СІЗО. Суд вкотре продовжив йому термін тримання під вартою. Водночас ухвалили рішення про зменшення суми застави.21 грудня Апеляційний суд ухвалив рішення, згідно з яким олігарх Ігор Коломойський продовжуватиме перебувати під заставою до 26 січня, - пише 24 канал Водночас розмір застави вирішили скоротити до 2 мільярдів і 700 тисяч гривень.Звертають увагу на те, що захисники Коломойського клопотали про зміну запобіжного заходу. Вони хотіли для свого підзахисного, щоб його відправили під домашній арешт. Обумовлювали це погіршенням його стану здоров'я. Цікаво, що на поруки його хотіли взяти восьмеро людей. Серед них – телеведуча Алла Мазур.

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