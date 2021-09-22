Була за крок від смерті: у Луцьку жінці пересадили серце. ВІДЕО

В обласному центрі Волині команда Інституту серця МОЗ України разом із медиками Волинської обласної клінічної лікарні і Першого медичного об'єднання Львова зробили трансплантацію серця 46-річній жінці.Про це повідомили в Інституті серця МОЗ України."Найкращий подарунок на наш урочистий день - мати можливість подарувати шанс на життя. Ми везли свого реципієнта в тяжкому стані, каретою швидкої медичної допомоги. Жінка, 46 років, була настільки на крок до смерті, що за минулу добу дефібрилятор спрацював 8 разів. Велике щастя, що з'явився сумісний для неї донор. В ніч з 20 на 21 грудня було виконано трансплантацію серця", - йдеться у дописі на сторінці інституту.Також медики виконали трансплантацію нирок та печінки."Дякуємо родині донора, яка прийняла рішення подарувати шанс на життя іншим людям", - написали на сторінці інституту.