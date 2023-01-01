Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради





Про це повідомляє



Верховна Рада відзначила преміями молодих людей за їхній внесок у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.



Розмір однієї премії складає 67 100 гривень.



Серед нагороджених волинян:



— молодший сержант, директор Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради Богдан Бальбуза;

– молодший сержант, член громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух «Національний альянс» Максим Каширець;

– сержант, член громадської організації "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний альянс" Віталій Мамець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє військовослужбовців із Волині відзначені преміями Верховної Ради за внесок у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.Про це повідомляє Суспільне Верховна Рада відзначила преміями молодих людей за їхній внесок у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.Розмір однієї премії складає 67 100 гривень.Серед нагороджених волинян:, директор Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради– молодший сержант, член громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух «Національний альянс»– сержант, член громадської організації "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний альянс"

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію