Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради

Троє воїнів із Волині отримали премію Верховної Ради
Троє військовослужбовців із Волині відзначені преміями Верховної Ради за внесок у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Суспільне.

Верховна Рада відзначила преміями молодих людей за їхній внесок у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування.

Розмір однієї премії складає 67 100 гривень.

Серед нагороджених волинян:

молодший сержант, директор Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради Богдан Бальбуза;
– молодший сержант, член громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух «Національний альянс» Максим Каширець;
– сержант, член громадської організації "Всеукраїнський молодіжний рух "Національний альянс" Віталій Мамець.

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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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