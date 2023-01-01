Копи зловили на Волині водія з фальшивими документами

Копи зловили на Волині водія з фальшивими документами
На Волині поліцейські зупинили водія, який усівся за кермо автомобіля з липовим посвідченням.

Про це повідомляє Волинь нова.

Професійне чуття й пильність не підвели працівників відділення поліції №2 (Горохів ) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області

Близько 20.00 години працівники сектору реагування патрульної поліції в селі Скобелка зупинили автомобіль ВАЗ й під час перевірки документів виявили, що посвідчення 27-річного водія, жителя села Старики Берестечківської територіальної громади містить ознаки підробки

Документ було вилучено. Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 358 КК України (такі дії караються штрафом до 17 000 грн, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років).

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Теги: поліція, Волинь
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