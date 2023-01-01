Копи зловили на Волині водія з фальшивими документами

липовим посвідченням.



Про це повідомляє



Професійне чуття й пильність не підвели працівників відділення поліції №2 (Горохів ) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області



Близько 20.00 години працівники сектору реагування патрульної поліції в селі Скобелка зупинили автомобіль ВАЗ й під час перевірки документів виявили, що посвідчення 27-річного водія, жителя села Старики Берестечківської територіальної громади містить ознаки підробки



Документ було вилучено. Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 358 КК України (такі дії караються штрафом до 17 000 грн, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські зупинили водія, який усівся за кермо автомобіля зПро це повідомляє Волинь нова Професійне чуття й пильність не підвели працівників відділення поліції №2 (Горохів ) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській областіБлизько 20.00 години працівники сектору реагування патрульної поліції в селі Скобелка зупинили автомобіль ВАЗ й під час перевірки документів виявили, що посвідчення 27-річного водія, жителя села Старики Берестечківської територіальної громади містить ознаки підробкиДокумент було вилучено. Горохівські правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст 358 КК України (такі дії караються штрафом до 17 000 грн, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років).

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