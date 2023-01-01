На в’їзд на «Ягодин» поляки заблокували 900 фур

протести польських перевізників на українсько-польському кордоні у черзі на виїзд із Польщі лишається 3,5 тисяч вантажівок. Заблоковано чотири напрямки: "Рава-Руська-Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" і "Шегині-Медика".



Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє



За словами Андрія Демченка, ситуація на кордоні практично незмінна. Наразі страйкарі блокують чотири напрямки руху — "Рава-Руська-Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" і "Шегині-Медика".



Станом на ранок 10 грудня в черзі на в'їзд до України з Польщі перебуває майже 3,5 тисяч вантажівок. Найбільше транспорту навпроти пункту пропуску "Шегині" — 1200 вантажівок, а також навпроти пункту пропуску "Ягодин" — майже 900 вантажівок.



"Протягом доби певний рух вантажних транспорних засобів відбувається як на в'їзд в Україну, так і в напрямку Польщі, але динаміки й такої інтенсивності руху, як це було до 6 листопада, немає", — сказав Андрій Демченко.



За його словами, найменший рух наразі на пункті пропуску "Ягодин", хоча до страйку через нього перетинало кордон в обох напрямках близько 1200-1300 вантажівок. "Поки що ми не бачимо послаблення з того боку, що провадження певних домовленостей давало би якийсь поштовх для збільшення кількості вантажних транспортних засобів, які би перетинали кордон в обох напрямках", — каже Андрій Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Черезна українсько-польському кордоні у черзі на виїзд із Польщі лишається 3,5 тисяч вантажівок. Заблоковано чотири напрямки: "Рава-Руська-Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" і "Шегині-Медика".Про це розповів речник Державної прикордонної служби Українив ефірі телемарафону, повідомляє Суспільне За словами Андрія Демченка, ситуація на кордоні практично незмінна. Наразі страйкарі блокують чотири напрямки руху — "Рава-Руська-Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" і "Шегині-Медика".Станом на ранок 10 грудня в черзі на в'їзд до України з Польщі перебуває майже 3,5 тисяч вантажівок. Найбільше транспорту навпроти пункту пропуску "Шегині" — 1200 вантажівок, а також навпроти пункту пропуску "Ягодин" — майже 900 вантажівок."Протягом доби певний рух вантажних транспорних засобів відбувається як на в'їзд в Україну, так і в напрямку Польщі, але динаміки й такої інтенсивності руху, як це було до 6 листопада, немає", — сказав Андрій Демченко.За його словами, найменший рух наразі на пункті пропуску "Ягодин", хоча до страйку через нього перетинало кордон в обох напрямках близько 1200-1300 вантажівок. "Поки що ми не бачимо послаблення з того боку, що провадження певних домовленостей давало би якийсь поштовх для збільшення кількості вантажних транспортних засобів, які би перетинали кордон в обох напрямках", — каже Андрій Демченко.

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