Ні туди, ні сюди: фура заблокувала рух вулицею в Луцьку

Ні туди, ні сюди: фура заблокувала рух вулицею в Луцьку
Рятувальникам довелося допомагати водієві вантажівки, яка перегородила рух вулицею Теремнівською в Луцьку.

Про це в фейсбуці пише ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 10 грудня, о 09:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теремнівська у Луцьку вантажний автомобіль перегородив проїжджу частину дороги.

На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини та за допомогою спеціальної техніки здійснили буксирування вантажівки.



Нагадаємо, на Волині бійцям ДСНС двічі довелося рятувати із заметів вантажівки, які перегородили рух.

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Теги: рятувальники, Волинь
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