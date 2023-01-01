Ні туди, ні сюди: фура заблокувала рух вулицею в Луцьку





Про це в фейсбуці пише ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні, 10 грудня, о 09:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теремнівська у Луцьку вантажний автомобіль перегородив проїжджу частину дороги.



На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини та за допомогою спеціальної техніки здійснили буксирування вантажівки.







Нагадаємо, на Волині бійцям ДСНС двічі довелося рятувати із заметів вантажівки, які перегородили рух.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальникам довелося допомагати водієві вантажівки, яка перегородила рух вулицею Теремнівською в Луцьку.Про це в фейсбуці пише ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 10 грудня, о 09:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теремнівська у Луцьку вантажний автомобіль перегородив проїжджу частину дороги.На місце події прибули рятувальники аварійно-рятувальної частини та за допомогою спеціальної техніки здійснили буксирування вантажівки.Нагадаємо, на Волині бійцям ДСНСіз заметів вантажівки, які перегородили рух.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію