Рятувальники на Волині двічі буксирували фури, які блокували рух

Рятувальники на Волині двічі буксирували фури, які блокували рух
На Волині бійцям ДСНС двічі довелося рятувати із заметів вантажівки, які перегородили рух.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

О 19:44 вчора, 8 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль частково перекрив рух та не може проїхати на вулиці Ранковій у Луцьку. Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою спеціального автомобіля відбуксирували вантажівку на тверде покриття дороги.

А сьогодні вночі о 02:32 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ Ковельського району вантажний автомобіль перегородив проїжджу частину дороги. На місце події прибували місцеві рятувальники 17 ДПРЧ, які за допомогою буксирувального тросу відтягнули автомобіль на тверде покриття дороги.

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Теги: рятувальники, Волинь
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