Рятувальники на Волині двічі буксирували фури, які блокували рух

На Волині бійцям ДСНС двічі довелося рятувати із заметів вантажівки, які перегородили рух.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.О 19:44 вчора, 8 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль частково перекрив рух та не може проїхати на вулиці Ранковій у Луцьку. Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою спеціального автомобіля відбуксирували вантажівку на тверде покриття дороги.А сьогодні вночі о 02:32 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ Ковельського району вантажний автомобіль перегородив проїжджу частину дороги. На місце події прибували місцеві рятувальники 17 ДПРЧ, які за допомогою буксирувального тросу відтягнули автомобіль на тверде покриття дороги.