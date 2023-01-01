Рятувальники на Волині двічі буксирували фури, які блокували рух
Сьогодні, 11:21
На Волині бійцям ДСНС двічі довелося рятувати із заметів вантажівки, які перегородили рух.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
О 19:44 вчора, 8 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль частково перекрив рух та не може проїхати на вулиці Ранковій у Луцьку. Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою спеціального автомобіля відбуксирували вантажівку на тверде покриття дороги.
А сьогодні вночі о 02:32 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ Ковельського району вантажний автомобіль перегородив проїжджу частину дороги. На місце події прибували місцеві рятувальники 17 ДПРЧ, які за допомогою буксирувального тросу відтягнули автомобіль на тверде покриття дороги.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
О 19:44 вчора, 8 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль частково перекрив рух та не може проїхати на вулиці Ранковій у Луцьку. Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою спеціального автомобіля відбуксирували вантажівку на тверде покриття дороги.
А сьогодні вночі о 02:32 надійшло повідомлення про те, що в селищі Турійськ Ковельського району вантажний автомобіль перегородив проїжджу частину дороги. На місце події прибували місцеві рятувальники 17 ДПРЧ, які за допомогою буксирувального тросу відтягнули автомобіль на тверде покриття дороги.
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