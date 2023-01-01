Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду
Сьогодні, 11:05
На Волині державну нагороду полеглого військовослужбовця Національної гвардії Віктора Сіжука передали родині.
Про це у фейсбуці інформує військова частина 1141 НГУ.
Молодший сержант Віктор Сіжук – ветеран війни та учасник бойових дій, проходив службу на посаді командира евакуаційного відділення взводу технічного обслуговування озброєння та техніки батальйону оперативного призначення, в одному з підрозділів Національної гвардії України.
При виконанні чергового завдання поблизу Бахмута, у лютому 2023 року, отримав поранення несумісні з життям.
«Віктор був єдиним цілим зі мною. Він стояв горою за свою родину і товаришів. Йому було тридцять п'ять. Коханий чоловік, мужній, люблячий тато своєї донечки. Він дійсно для мене герой, який з першого дня війни зробив свій вибір. «Я йду захищати свою батьківщину заради сім'ї й майбутнього донечки», - це була його позиція, якій я не змогла перечити», - пригадує дружина загиблого Наталія.
Гвардійці беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії росії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нацгвардійцю присвоїли орден «За мужність» III ступеня. Орден вручили начальник Володимирської районної військової адміністрації Юрій Лобач та представники Волинського підрозділу Національної гвардії.
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Про це у фейсбуці інформує військова частина 1141 НГУ.
Молодший сержант Віктор Сіжук – ветеран війни та учасник бойових дій, проходив службу на посаді командира евакуаційного відділення взводу технічного обслуговування озброєння та техніки батальйону оперативного призначення, в одному з підрозділів Національної гвардії України.
При виконанні чергового завдання поблизу Бахмута, у лютому 2023 року, отримав поранення несумісні з життям.
«Віктор був єдиним цілим зі мною. Він стояв горою за свою родину і товаришів. Йому було тридцять п'ять. Коханий чоловік, мужній, люблячий тато своєї донечки. Він дійсно для мене герой, який з першого дня війни зробив свій вибір. «Я йду захищати свою батьківщину заради сім'ї й майбутнього донечки», - це була його позиція, якій я не змогла перечити», - пригадує дружина загиблого Наталія.
Гвардійці беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії росії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нацгвардійцю присвоїли орден «За мужність» III ступеня. Орден вручили начальник Володимирської районної військової адміністрації Юрій Лобач та представники Волинського підрозділу Національної гвардії.
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