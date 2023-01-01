Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду

Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду
На Волині державну нагороду полеглого військовослужбовця Національної гвардії Віктора Сіжука передали родині.

Про це у фейсбуці інформує військова частина 1141 НГУ.

Молодший сержант Віктор Сіжук – ветеран війни та учасник бойових дій, проходив службу на посаді командира евакуаційного відділення взводу технічного обслуговування озброєння та техніки батальйону оперативного призначення, в одному з підрозділів Національної гвардії України.
Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду

При виконанні чергового завдання поблизу Бахмута, у лютому 2023 року, отримав поранення несумісні з життям.
Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду

«Віктор був єдиним цілим зі мною. Він стояв горою за свою родину і товаришів. Йому було тридцять п'ять. Коханий чоловік, мужній, люблячий тато своєї донечки. Він дійсно для мене герой, який з першого дня війни зробив свій вибір. «Я йду захищати свою батьківщину заради сім'ї й майбутнього донечки», - це була його позиція, якій я не змогла перечити», - пригадує дружина загиблого Наталія.
Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду

Гвардійці беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії росії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нацгвардійцю присвоїли орден «За мужність» III ступеня. Орден вручили начальник Володимирської районної військової адміністрації Юрій Лобач та представники Волинського підрозділу Національної гвардії.
Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду
Родина загиблого нацгвардійця з Волині отримала державну нагороду

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Теги: загиблі, війна
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