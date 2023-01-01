Через Волинь почав курсувати щоденний потяг до Хелма

прямує через Волинь – Ковель та Ягодин.



Про це повідомляє



Потяг слідуватиме через Кам'янське, Знам'янку, Київ, Рівне, Ковель та Ягодин. До Хелма він прибуде 10 грудня о 17:20. Загальний час у дорозі — 20 годин 17 хвилин.



"Цей потяг щоденний. Він щодня відправляється з Дніпра, і щодня відправляється з Хелму. Тобто, щодня у нас близько 400 місць, які ми пропонуємо на цей напрямок", — сказав менеджер міжнародних перевезень Укрзалізниці Олег Гудзеляк.



З Хелма до Дніпра поїзд відправлятиметься о 10:23 та прибуватиме о 7:40.



Поїзд має зручну стиковку у Варшаві. До столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль він прибуватиме на чотири години швидше.



"Із Дніпра людям потрібно було їхати до Києва на потязі, чекати там, якщо у них був квиток. Це не зручно. Тут вони собі, квитки є у вільному продажі. Купили, сіли, і поїхали без перешкод до Польщі", — зазначив начальник потяга Дмитро Ярошенко.



Журналісти поговорили з першими пасажирами рейсу.



"Їхати в Київ не зовсім комфортно, тому що з квитками завжди проблеми. Тому я вважаю, що це дуже гарно. Тиждень тому я зайшла в онлайн і придбала квиток без проблем", — сказала, зокрема, Тетяна.



Вартість квитка у купе становить 2 241,31 грн, люкс — 3 269,24 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із Дніпра вчора, 9 грудня, о 22:00 у перший рейс відправився потяг до польського Хелма, який– Ковель та Ягодин.Про це повідомляє Суспільне Потяг слідуватиме через Кам'янське, Знам'янку, Київ, Рівне, Ковель та Ягодин. До Хелма він прибуде 10 грудня о 17:20. Загальний час у дорозі — 20 годин 17 хвилин."Цей потяг щоденний. Він щодня відправляється з Дніпра, і щодня відправляється з Хелму. Тобто, щодня у нас близько 400 місць, які ми пропонуємо на цей напрямок", — сказав менеджер міжнародних перевезень УкрзалізниціЗ Хелма до Дніпра поїзд відправлятиметься о 10:23 та прибуватиме о 7:40.Поїзд має зручну стиковку у Варшаві. До столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль він прибуватиме на чотири години швидше."Із Дніпра людям потрібно було їхати до Києва на потязі, чекати там, якщо у них був квиток. Це не зручно. Тут вони собі, квитки є у вільному продажі. Купили, сіли, і поїхали без перешкод до Польщі", — зазначив начальник потягаЖурналісти поговорили з першими пасажирами рейсу."Їхати в Київ не зовсім комфортно, тому що з квитками завжди проблеми. Тому я вважаю, що це дуже гарно. Тиждень тому я зайшла в онлайн і придбала квиток без проблем", — сказала, зокрема,Вартість квитка у купе становить 2 241,31 грн, люкс — 3 269,24 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію