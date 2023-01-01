На Волині дівчинка хотіла вкоротити собі віку
Сьогодні, 10:03
На Волині 15-річна мешканка Ковельського району намагалася накласти на себе руки.
Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на власні джерела.
Мешканка Ковельського району намагалася вкоротити собі віку. 15-річна дівчина хотіла стрибнути з моста.
Після чергової невдалої спроби суїциду ввечері 9 грудня дівчину госпіталізували у Волинську обласну психіатричну лікарню.
Рідні дівчинки дали згоду на госпіталізацію, це лікування вона проходить вперше.
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Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на власні джерела.
Мешканка Ковельського району намагалася вкоротити собі віку. 15-річна дівчина хотіла стрибнути з моста.
Після чергової невдалої спроби суїциду ввечері 9 грудня дівчину госпіталізували у Волинську обласну психіатричну лікарню.
Рідні дівчинки дали згоду на госпіталізацію, це лікування вона проходить вперше.
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