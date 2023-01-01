На Волині дівчинка хотіла вкоротити собі віку





Про це пише інформаційне агентство



Мешканка Ковельського району намагалася вкоротити собі віку. 15-річна дівчина хотіла стрибнути з моста.



Після чергової невдалої спроби суїциду ввечері 9 грудня дівчину госпіталізували у Волинську обласну психіатричну лікарню.



Рідні дівчинки дали згоду на госпіталізацію, це лікування вона проходить вперше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 15-річна мешканка Ковельського району намагалася накласти на себе руки.Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на власні джерела.Мешканка Ковельського району намагалася. 15-річна дівчина хотіла стрибнути з моста.Після чергової невдалої спроби суїциду ввечері 9 грудня дівчину госпіталізували у Волинську обласну психіатричну лікарню.Рідні дівчинки дали згоду на госпіталізацію, це лікування вона проходить вперше.

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