На Волині дівчинка хотіла вкоротити собі віку

На Волині дівчинка хотіла вкоротити собі віку
На Волині 15-річна мешканка Ковельського району намагалася накласти на себе руки.

Про це пише інформаційне агентство Волинські новини з посиланням на власні джерела.

Мешканка Ковельського району намагалася вкоротити собі віку. 15-річна дівчина хотіла стрибнути з моста.

Після чергової невдалої спроби суїциду ввечері 9 грудня дівчину госпіталізували у Волинську обласну психіатричну лікарню.

Рідні дівчинки дали згоду на госпіталізацію, це лікування вона проходить вперше.

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Теги: самогубство, Волинь
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