На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віктором Сіжуком

На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віктором Сіжуком
У Світязі попрощались із захисником Віктором Сіжуком.

Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.

"Рідне подвір’я захисника Віктора Сіжука у с. Світязь було переповнене людьми, квітами з чорними та синьо-жовтими стрічками і гірким смутком. Накрита прапором України труна омита сльозами рідних. Цього дня плакало навіть небо за Віктором, додавали скорботи звуки військового оркестру. Герой, який поклав життя за українське небо, біля своєї домівки був востаннє", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віктором Сіжуком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віктором Сіжуком
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віктором Сіжуком

Чин похорону звершився у Петро-Павлівському храмі с. Світязь.

Захисника проводжали з усіма військовими почестями. На цвинтарі на честь загиблого воїна звучав військовий салют, люди схиливши голови, з молитвою на устах, віддали шану воїну.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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