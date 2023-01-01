Вітряна погода може призвести до отруєнь чадним газом

Вітряна погода може призвести до отруєнь чадним газом
Фахівці АТ «Волиньгаз» нагадують важливі правила, які збережуть життя.

1. У зв’язку з посиленням вітру та зміною атмосферного тиску може відбуватись «перекидання» тяги в димоході, тобто утворення зворотної тяги.

2. Споживачів природного газу закликають перед використанням димохідних газових приладів та періодично під час їхньої роботи перевіряти тягу в димоході.

3. Також потрібно звертати увагу на цілісність димовідвідної системи (відповідність розмірів та відсутність пошкоджень димовідвідних патрубків на котлах чи колонках, відсутність тріщин на опалювальних печах, відсутність руйнувань оголовків димоходів).

4. Для нормального згорання природного газу обов’язковою є наявність природної вентиляції. Під час роботи газових приладів відкривайте на кухні кватирку або встановіть провітрювачі у віконні рами.

5. ВАЖЛИВО!!! Не використовуйте одночасно димохідні газові прилади та вентиляцію з штучним спонуканням (електровитяжку).

6. Пам’ятайте, що згідно з Правилами безпеки систем газопостачання, встановлення в одному приміщенні димохідних газових приладів та вентиляції зі штучним спонуканням ЗАБОРОНЕНО.

7. Для збереження свого життя та здоров’я, радять придбати та встановити у домі газовий сигналізатор, а також своєчасно укласти договори на технічне обслуговування газового обладнання та перевірку димоходів і вентиляційних каналів.

Сигналізатор можна придбати в 12-ти клієнтських просторах 104.ua на Волині або інтернет-магазині 104 Market.

Відповідно до чинного законодавства договір на технічне обслуговування власнику помешкання потрібно укласти з організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання робіт з обслуговування внутрішньобудинкових мереж і газового обладнання. У клієнтських просторах 104 теж можна укласти відповідний договір або звернутись до менеджерів за консультаціями - контактні номери телефонів: (0332) 776918, (0332) 280104, 067339104.
Вітряна погода може призвести до отруєнь чадним газом


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Теги: Волиньгаз
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