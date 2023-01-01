Резніков розповів, скільки в Україні буде танкових батальйонів з Leopard

Резніков розповів, скільки в Україні буде танкових батальйонів з Leopard
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів під час переговорів президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена.

"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, імовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 й Abrams та легкі танки AMX-10 з Франції", - сказав Резніков.

Міністр сподівається, що танки Leopard 2 Україна отримає до квітня, але їх поставки залежатимуть від термінів підготовки українських екіпажів.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вісім країн співпрацюють у питанні надання Україні танків Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад "вісім бойових бригад".

14 лютого голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки.

Зокрема, 17 лютого прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди разом із Німеччиною та Данією планують надати Україні близько 100 танків Leopard.

До квітня Україна отримає лише близько чверті від загальної кількості танків, які їй пообіцяли надати західні партнери.

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Теги: Росія, Україна, війна
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