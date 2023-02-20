Байден приїхав до Києва, – джерела

Джозеф Байден прибув з неоголошеним візитом до Києва.



Таку інформацію повідомляє «



Наразі офіційно відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю. Про що повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Крім того, Reuters пише також про візит прем’єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні, а нардеп Олександр Дубинський повідомляє, що винуватець заторів у Києві, — директорка МВФ Крісталіна Георгієва.



Також кортеж було помічено біля посольства США у Києві, що дало привід для чуток про можливий візит американського лідера Джо Байдена. Глава Білого дому планував 20-21 лютого візит до Польщі та були розмови, що він може заїхати і до української столиці, але ризики такого візиту оцінювалися як надто високі, писало видання Politico.



Проте, як виявилося, з самого ранку вздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США, і не дарма, — джерела "Телеграфу" підтверджують, що Байден насправді приїхав до Києва.









"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну", - повідомив також журналіст Bild Юліан Рьопке у Twitter.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАприбув з неоголошеним візитом до Києва.Таку інформацію повідомляє « Телеграф » з посиланням на джерела.Наразі офіційно відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю. Про що повідомив посол України в Ізраїлі. Крім того, Reuters пише також про візит прем’єр-міністрки Італії, а нардепповідомляє, що винуватець заторів у Києві, — директорка МВФТакож кортеж було помічено біля посольства США у Києві, що дало привід для чуток про можливий візит американського лідера Джо Байдена. Глава Білого дому планував 20-21 лютого візит до Польщі та були розмови, що він може заїхати і до української столиці, але ризики такого візиту оцінювалися як надто високі, писало видання Politico.Проте, як виявилося, з самого ранку вздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США, і не дарма, — джерела "Телеграфу" підтверджують, що Байден насправді приїхав до Києва."Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну", - повідомив також журналіст Bildу Twitter.

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