Байден приїхав до Києва, – джерела

Байден приїхав до Києва, – джерела
Президент США Джозеф Байден прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Таку інформацію повідомляє «Телеграф» з посиланням на джерела.

Наразі офіційно відомо, що до Києва прибула парламентська делегація Ізраїлю. Про що повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Крім того, Reuters пише також про візит прем’єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні, а нардеп Олександр Дубинський повідомляє, що винуватець заторів у Києві, — директорка МВФ Крісталіна Георгієва.

Також кортеж було помічено біля посольства США у Києві, що дало привід для чуток про можливий візит американського лідера Джо Байдена. Глава Білого дому планував 20-21 лютого візит до Польщі та були розмови, що він може заїхати і до української столиці, але ризики такого візиту оцінювалися як надто високі, писало видання Politico.

Проте, як виявилося, з самого ранку вздовж українсько-польського кордону курсує стратегічно-розвідувальна авіація США, і не дарма, — джерела "Телеграфу" підтверджують, що Байден насправді приїхав до Києва.


Байден приїхав до Києва, – джерела


"Байден у Києві. Місто, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну", - повідомив також журналіст Bild Юліан Рьопке у Twitter.
Байден приїхав до Києва, – джерела

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Байден, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти 75 разів за добу обстріляли Херсонщину: 3 загиблих, 8 поранених
Сьогодні, 12:07
На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда
Сьогодні, 11:51
Байден приїхав до Києва, – джерела
Сьогодні, 11:39
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 11:37
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Сидоруком
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
У Києві сьогодні чекають «головних партнерів України» У Києві сьогодні чекають «головних партнерів України»
Сьогодні, 11:11
За напад на патрульного в Києві чоловіку інста-блогерки загрожує до 5 років тюрми. ВІДЕО За напад на патрульного в Києві чоловіку інста-блогерки загрожує до 5 років тюрми. ВІДЕО
Сьогодні, 00:57
Обмотували скотчем і наступали на руки: у дитсадку Києва катували малюків. ВІДЕО Обмотували скотчем і наступали на руки: у дитсадку Києва катували малюків. ВІДЕО
16 лютий, 13:00
У Києві стався вибух на території колишнього заводу, чотири людини загинули, – Кличко У Києві стався вибух на території колишнього заводу, чотири людини загинули, – Кличко
09 лютий, 21:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Лесиному виші можна скласти іспит на рівень володіння українською мовою
Сьогодні, 12:29
 0
На Волині вночі зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава»
Сьогодні, 12:21
 0
Окупанти 75 разів за добу обстріляли Херсонщину: 3 загиблих, 8 поранених
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда
Сьогодні, 11:51
 0
Байден приїхав до Києва, – джерела
Сьогодні, 11:39
 0
Медіа
відео
1/8