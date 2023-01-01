На Волині горіли два житлові будинки, хата-пустка та господарська споруда

За минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі, що трапилися на Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.19 лютого о 07:15 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яного житлового будинку на вул. І.Мазепи у м. Володимирі. Пожежу, що виникла на кухні житлового будинку, ліквідували о 07:51 бійці 7 ДПРЧ м. Володимира. Причина пожежі встановлюється.О 12:00 рятувальники 22 ДПРП м. Берестечка та працівники місцевої пожежної команди смт Мар'янівка ліквідували пожежу цегляного житлового будинку у с. Мерва Луцького району. Причина пожежі встановлюється.О 12:55 рятувальники 1 ДПРЧ ліквідували пожежу цегляної господарської будівлі на вулиці Балківській у Луцьку.Імовірно, до пожежі призвело порушення правил монтажу димаря пічного опалення.Увечері рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохова та працівники місцевої пожежної охорони сіл Сенкевичівка і Чаруків ліквідували пожежу в дерев'яній хаті-пустці у селі Губин-1 Луцького району. Причина пожежі встановлюється.