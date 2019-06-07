На Волині вночі зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава»





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Пасажирський потяг сполученням "Київ-Варшава" рухався зі станції Ковель в сторону Польщі, пройшов залізничний міст через Турію і приблизно через 200 метрів зійшов з колії. Локомотив завалився під кутом 45 градусів. Перший вагон також нахилився, але його утримала електрична опора.



Про постраждалих інформації немає. Причини аварії з’ясовують компетентні органи.



Відомо, що локомотив, який приписаний до Ковельського локомотивного депо, вдалося повністю підняти і поставити на рейки у неділю близько 20-ої години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія на залізниці у Ковелі сталася в ніч 19 лютого близько 2-ої години.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Пасажирський потяг сполученням "Київ-Варшава" рухався зі станції Ковель в сторону Польщі, пройшов залізничний міст через Турію і приблизно через 200 метрів зійшов з колії. Локомотив завалився під кутом 45 градусів. Перший вагон також нахилився, але його утримала електрична опора.Про постраждалих інформації немає. Причини аварії з’ясовують компетентні органи.Відомо, що локомотив, який приписаний до Ковельського локомотивного депо, вдалося повністю підняти і поставити на рейки у неділю близько 20-ої години.

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