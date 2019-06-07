На Волині вночі зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава»

На Волині вночі зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава»
Аварія на залізниці у Ковелі сталася в ніч 19 лютого близько 2-ої години.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Пасажирський потяг сполученням "Київ-Варшава" рухався зі станції Ковель в сторону Польщі, пройшов залізничний міст через Турію і приблизно через 200 метрів зійшов з колії. Локомотив завалився під кутом 45 градусів. Перший вагон також нахилився, але його утримала електрична опора.

Про постраждалих інформації немає. Причини аварії з’ясовують компетентні органи.
На Волині вночі зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава»

Відомо, що локомотив, який приписаний до Ковельського локомотивного депо, вдалося повністю підняти і поставити на рейки у неділю близько 20-ої години.

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Теги: Аварія, залізниця, потяг, Волинь
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