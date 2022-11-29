У Лесиному виші можна скласти іспит на рівень володіння українською мовою

У Лесиному виші можна скласти іспит на рівень володіння українською мовою
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки можна скласти іспит на визначення рівня володіння державною мовою.

Про це йдеться на сайті вишу.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» особи, які мають намір набути громадянство України або претендують на обрання чи призначення на визначені цим Законом посади, від 16 липня 2021 року повинні засвідчувати свій рівень володіння державною мовою.

Державний сертифікати про рівень володіння державною мовою видає Національна комісія зі стандартів державної мови за результатами складених іспитів. Для проведення іспитів Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням призначає уповноважені установи – заклади вищої освіти, які забезпечують належні матеріально-технічні й організаційні умови іспитування, технічно супроводжують перебіг іспитової сесії.

Іспит на рівень володіння державною мовою можна скласти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Реєстрація на іспит – за покликанням. Із порядком реєстрації, процедурою проведення іспиту, зразками завдань й іншою інформацією, що стосується отримання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, можна ознайомитися на офіційному сайті Національної комісії зі стандартів державної мови https://mova.gov.ua/.

Іспит відбувається за адресою: місто Луцьк, вулиця Потапова, 9, корпус С, Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: іспит, рівень володіння державною мовою, Волинь, ВНУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков
Сьогодні, 12:50
Байден прокоментував мету свого візиту до Києва
Сьогодні, 12:35
У Лесиному виші можна скласти іспит на рівень володіння українською мовою
Сьогодні, 12:29
На Волині вночі зійшов з колії пасажирський потяг сполученням «Київ-Варшава»
Сьогодні, 12:21
Окупанти 75 разів за добу обстріляли Херсонщину: 3 загиблих, 8 поранених
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу
26 січень, 02:17
У ВНУ відбувся майстер-клас із китайської каліграфії. ФОТО У ВНУ відбувся майстер-клас із китайської каліграфії. ФОТО
29 листопад, 2022, 05:28
Помер колишній викладач ВНУ Помер колишній викладач ВНУ
26 вересень, 2022, 20:23
Волинські чирлідерки – найкращі в Україні Волинські чирлідерки – найкращі в Україні
05 липень, 2022, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за тиждень на коронавірус захворіли 8 медпрацівників
Сьогодні, 13:50
 0
23-24 лютого можна очікувати декілька хвиль атак, – Повітряні сили
Сьогодні, 13:35
 0
У Ковелі патрульні затримали п'яну водійку, яка припаркувалася на залізничному переїзді
Сьогодні, 13:19
 0
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
Сьогодні, 13:05
 0
Контрнаступ України може розпочатися протягом двох місяців, – Резніков
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8