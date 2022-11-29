У Лесиному виші можна скласти іспит на рівень володіння українською мовою





Про це йдеться на сайті вишу.



Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» особи, які мають намір набути громадянство України або претендують на обрання чи призначення на визначені цим Законом посади, від 16 липня 2021 року повинні засвідчувати свій рівень володіння державною мовою.



Державний сертифікати про рівень володіння державною мовою видає Національна комісія зі стандартів державної мови за результатами складених іспитів. Для проведення іспитів Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням призначає уповноважені установи – заклади вищої освіти, які забезпечують належні матеріально-технічні й організаційні умови іспитування, технічно супроводжують перебіг іспитової сесії.



Іспит на рівень володіння державною мовою можна скласти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Реєстрація на іспит – за



Іспит відбувається за адресою: місто Луцьк, вулиця Потапова, 9, корпус С, Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському національному університеті імені Лесі Українки можна скласти іспит на визначення рівня володіння державною мовою.Про це йдеться на сайті вишу.Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» особи, які мають намір набути громадянство України або претендують на обрання чи призначення на визначені цим Законом посади, від 16 липня 2021 року повинні засвідчувати свій рівень володіння державною мовою.Державний сертифікати про рівень володіння державною мовою видає Національна комісія зі стандартів державної мови за результатами складених іспитів. Для проведення іспитів Національна комісія зі стандартів державної мови своїм рішенням призначає уповноважені установи – заклади вищої освіти, які забезпечують належні матеріально-технічні й організаційні умови іспитування, технічно супроводжують перебіг іспитової сесії.Іспит на рівень володіння державною мовою можна скласти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Реєстрація на іспит – за покликанням . Із порядком реєстрації, процедурою проведення іспиту, зразками завдань й іншою інформацією, що стосується отримання державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, можна ознайомитися на офіційному сайті Національної комісії зі стандартів державної мови https://mova.gov.ua/.Іспит відбувається за адресою: місто Луцьк, вулиця Потапова, 9, корпус С, Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію