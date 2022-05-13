Окупанти 75 разів за добу обстріляли Херсонщину: 3 загиблих, 8 поранених





Про це



"Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.



Зокрема, Херсон армія РФ обстріляла 9 разів.



"Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки", - додали в ОВА.



Минулої доби в Херсонській області через російську агресію 3 людини загинули, 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.



"Серед поранених російськими обстрілами є троє дітей: хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка", - зазначили в адміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти 75 разів обстріляли Херсонську область. За добу троє людей загинули, ще вісім отримали поранення.Про це повідомляє Херсонська ОВА."Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.Зокрема, Херсон армія РФ обстріляла 9 разів."Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки", - додали в ОВА.Минулої доби в Херсонській області через російську агресію 3 людини загинули, 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості."Серед поранених російськими обстрілами є троє дітей: хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка", - зазначили в адміністрації.

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